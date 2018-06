Seit 1780 gibt es die Firma Lemken. Gegründet wurde sie vom Schmied Wilhelmus Lemken, der Pflüge für Bauern herstellte. Heute macht das Maschinenbauunternehmen mit Sitz in der Nähe von Düsseldorf einen Umsatz von 344 Millionen Euro und ist Weltmarktführer bei Drehpflügen. Geleitet wird das Unternehmen von Nicola Lemken, 44. Die zweifache Mutter will mehr Frauen in die Firma locken und arbeitet selbst mit reduzierter Stundenzahl. Um überhaupt als Unternehmenschefin fungieren zu können, hat sie ein Kindermädchen eingestellt.