Nun ist er also weg, dieser alte, sich so weise gebende Mann, der von missionarischem, gar völkerverbindendem Eifer getrieben schien. Die Dauer der Sperre für Joseph Blatter wie auch für Uefa-Präsident Michel Platini und den Generaldirektor der Fifa, Jérôme Valcke, ist begrenzt, "vorläufig für 90 Tage", wie es heißt. Aber rechnet ernsthaft noch jemand mit der Rückkehr der Herren in ihre Ämter?

Es ist grotesk: Jahrelang konnte man die Entmachtung Sepp Blatters öffentlich bestaunen, dabei zusehen, wie er sich wand und kämpfte. Und dennoch scheint jetzt, nach seinem Fall, die Überraschung groß. Ein fähiger Nachfolger für den Präsidenten scheint nicht in Sicht, der Zustand der Fifa: desolat.

Schweizer Version des Vereinsmeiers

Von außen betrachtet, hat der internationale Fußball nach zwanzig Jahren Blatter-Regime mit der Suspendierung des Präsidenten sein imperiales Gewissen verloren. Blatter wollte die Welt mit Fußball friedlicher machen. Er schien besessen zu sein von dem Ziel, seinen Sport zur konkurrenzlosen Nummer eins weltweit zu machen. Zumindest glaubten dies seine Anhänger, für die der Fifa-Präsident "König Blatter" war. Und der Präsident nahm die Rolle dankend an. Der Weltfußballverband ist eine Non-Profit-Organisation, die ihre Einnahmen unter den Mitgliedsnationen verteilt, und so wurde ihr Kopf zum big spender. Blatter gab und gab, gerade auch den ärmeren Verbänden. In Afrika wurde seine Großzügigkeit als "Entwicklungshilfe" geschätzt.

Der Präsident wirkte jedoch von den unvermeidlichen Konsequenzen seiner eigenen, imperialen Initiative stets überfordert. Doch weil er dies offenbar bis heute nicht realisiert hat, verschlimmerte sich seine persönliche Krise mit jedem Akt der vermeintlichen Großzügigkeit. Davon überzeugt, den Fußball allein global dirigieren zu können, blieb er bis zum Ende die Schweizer Version eines Vereinsmeiers mit großspurigen, aber auch gut gemeinten Gedanken. In einer Zeit, in der Fußball zum politischen Machtfaktor geworden war und in neue finanzielle Dimensionen vorstieß, benahm sich Blatter wie ein Missionar aus dem Wallis .

Die missionarischen Zwangsgedanken veranlassten Blatter, immer mehr Repräsentanten von Ländern wie Montserrat, dem Südsudan oder den Turks- und Caicosinseln mit in den Kreis der Fifa aufzunehmen. Vielleicht hoffte er, dass die Vertreter dieser Nationen leicht steuerbar sein könnten. Aber nicht nur die Funktionäre der kleineren Verbände begrüßten diesen imperialen Ansatz wohlwollend. Auch viele Intellektuelle unter den Fans genießen die Vorstellung vom Fußball als Friedensstifter.

Während der Weltmeisterschaft in Südafrika, 2010, fuhren Blatter und seine Funktionärskollegen an den Armenvierteln von Johannesburg vorbei zum Stadion. Aus ihren schwarzen Limousinen konnten sie jubelnde Kinder, bekleidet mit Fußballtrikots, betrachten. Die Fußballmänner bestaunten voller Stolz und Freude ihr missionarisches Meisterwerk, wie ein Kind die Geschenke an Weihnachten unter dem Tannenbaum. Immer stärker von der globalen Entwicklung fasziniert, entstand die Idee, Fußball müsse weltweit der dominierende Sport werden: nicht nur auf den Bolzplätzen in Frankfurt am Main und in den Favelas in Rio de Janeiro, sondern auch in den Medien, im Fernsehen, in der Werbung.

Minderwertigkeitskomplex des Fußballs

Fußball war bereits im 19. Jahrhundert profitorientiert und stand somit im krassen Gegensatz zu dem elitären Amateursport, der Graf Pierre de Coubertin 1894 vorschwebte, als er die Idee der Olympischen Spiele an der Sorbonne in Paris verkündete. Der französische Aristokrat träumte von elitären Weltfestspielen und stilisierte damit den griechischen Sport zu etwas, was er in Wahrheit nie gewesen war, zum reinen Amateursport. Er ignorierte dabei, dass sportliche Triumphe bereits in der Antike mit lebenslanger Versorgung durch die Heimatstädte der Sieger honoriert wurden. Fußballer schienen in die schöne Amateurwelt nicht hineinzupassen.

Bei den Olympischen Sommerspielen 1924 gewann Uruguay das Endspiel des Fußballturniers mit 3 : 0 gegen die Schweiz im heutigen Stadion: dem Stade Pierre de Coubertin. Von der taktischen, technischen und läuferischen Überlegenheit der Südamerikaner fasziniert, gingen den anderen Wettkämpfen die Zuschauer verloren. Vor allem ein Spieler verkörperte die spielerische Klasse: José Leandro Andrade. Spätestens als Uruguay zum zweiten Mal in Folge 1928 das Olympische Fußballturnier gewann, wurde Andrade zum ersten Weltstar des Fußballs. Er machte seine Kunst schon damals zu Geld.