Vergangenen Freitag, an seinem 49. Geburtstag, wollte David Cameron nur einen einzigen Gast um sich haben: Angela Merkel. Die Tafel für das Abendessen auf seinem Landsitz Chequers war ausschließlich für ihn und Bundeskanzlerin Merkel gedeckt. Die Symbolik dieses Dinner for two liegt auf der Hand: Nach seinem überraschenden Wahlsieg im Mai hat David Cameron gute Chancen, als Premierminister Geschichte zu machen. Es sei denn, die Briten entscheiden sich in einem Referendum dafür, die EU zu verlassen. Merkel soll ihm helfen, dies zu vermeiden.

In Brüssel laufen derzeit Gespräche über britische Vorschläge, die EU zu reformieren. Cameron hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er Merkel als seine wichtigste Verbündete in diesen Verhandlungen betrachtet. Grundsätzlich geht es London darum, Brüssels Gesetzeshoheit einzudämmen. Das erklärte Ziel eines "immer engeren Zusammenschlusses" der Staatengemeinschaft ist nach britischer Ansicht nicht länger zeitgemäß. Stattdessen sollte die EU sich auf nur zwei Pfeilern neu etablieren: erstens auf der Euro-Zone, die mittelfristig ohne politische Integration nicht bestehen kann, und zweitens auf dem Binnenmarkt, der sich allein in Fragen der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen auf das supranationale Prinzip einlässt.

Für die Bundesregierung hat das Hilfsgesuch der Downing Street einen entscheidenden Haken: Die britische Delegation ziert sich, ihre Vorschläge als konkrete Verhandlungspositionen zu formulieren. Das liegt daran, dass dem Premierminister eine fulminante Lobby von Europagegnern im Nacken sitzt." Camerons Problem ist, dass er in Brüssel Forderungen stellt, aber im Gegenzug keine Konzessionen einräumen kann", erklärt der Tory-Abgeordnete und EU-Skeptiker Bernard Jenkin." Sobald er sich ein Verhandlungsziel setzt, muss er es auch erreichen, sonst hat er verloren."

Jenkin ist Mitglied von "Vote Leave", einer partei- und interessenübergreifenden Gruppe von Parlamentariern und Wirtschaftsvertretern – die ihre Austrittskampagne genau an Camerons Geburtstag vom Stapel ließ. Mit einer Kriegskasse, die unter anderem von diversen Hedgefonds-Managern gefüllt wurde, appelliert "Vote Leave" an die Europamüdigkeit der Briten.

Zum Dank für Beitragszahlungen in Höhe von 350 Millionen Pfund (468 Millionen Euro) pro Woche werde der britische Steuerzahler von Brüsseler Bürokraten fremdbestimmt, denen "jegliche demokratische Legitimation und Verantwortlichkeit gegenüber dem Wähler fehlt", heißt es in einem Werbevideo. Eine Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov Anfang der Woche ergab, dass 40 Prozent der Briten derlei Argumenten folgen und aus der EU austreten würden. Nur 38 Prozent waren für den Verbleib.

Aber auch die Gegenseite bringt sich in Stellung. Unter der Leitung des ehemaligen Chefs der Supermarktkette Marks & Spencer, Stuart Rose, hat die Lobbygruppe "Britain Stronger in Europe" den Kampf um die Meinung der Wähler aufgenommen. Aus wirtschaftlicher Sicht sei es nicht weniger als eine "patriotische Pflicht", Großbritannien den Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt zu sichern, erklärt Sir Stuart. Natürlich müsse die EU im Sinne der Briten reformiert werden. Dies aber könne nur gelingen, "wenn wir auch in Zukunft mit am Tisch sitzen".

Dass die EU sich ändern muss, darüber sind sich die Briten grundsätzlich einig. Und womöglich nicht nur sie. Am Montag veröffentlichte in Berlin der EU-kritische Thinktank Open Europe eine Umfrage des Forsa-Instituts, der zufolge die Mehrheit der Deutschen Camerons Ideen für Europa teilen. 64 Prozent der Teilnehmer sprachen sich dafür aus, die Stellung nationaler Parlamente zu stärken. Über die Einführung von EU-Gesetzen sollte demnach der Bundestag abschließend entscheiden. Und 69 Prozent der Befragten unterstützten die britische Forderung, Zahlungen von Sozialleistungen an EU-Ausländer erst dann zuzulassen, wenn diese selbst eine Zeit lang in das System eingezahlt haben.

Es ist ein Leichtes, die britische Diskussion als kleingeistig und nach innen gekehrt abzutun. Doch das wäre ein schwerer Fehler. Europa braucht tief gehende Reformen; so wie bisher geht es nicht weiter. Die Briten und auch viele deutsche Bürger sind da offenbar eins.