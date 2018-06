Jon Hoeft, 27, aus Groß Borstel:



In den Messehallen war ich tatsächlich nur das eine Mal, obwohl es sich angefühlt hat, als hätte ich da etwas Gutes getan. Mein Eindruck ist auch, dass es eine Zeit lang in und hip war, Flüchtlingen zu helfen und das bei Facebook zu posten. Eine Art Trend, so traurig das klingt. Der Trend scheint jetzt vorbei. Dem Gefühl bin ich nicht gefolgt. Der Gedanke war immer da, noch mal zu helfen, nur hatte ich danach einfach weniger Zeit, ich bin gereist und hatte Bewerbungsgespräche. Es ist auch nicht so, dass ich nichts mehr mache. Mein Vater arbeitet im Auffanglager in der Sportallee, da versuche ich gerade, eine Kooperation mit meinem Fußballverein auf die Beine zu stellen und regelmäßig Bälle und Sportgeräte zu spenden und auszuleihen. Nach dem Artikel in ZEIT:Hamburg hat mich auch der Eimsbüttler Turnverein angerufen, die planen, täglich ein, zwei Stunden mit Flüchtlingskindern Sport zu machen, zu kicken, Fangen und Verstecken zu spielen, einfach Spaß zu haben. Dafür suchen sie jetzt eine Halle und Helfer. Ich treffe mich demnächst mit den Verantwortlichen und schaue mir an, was es da für mich an Möglichkeiten gibt. Ich habe richtig Lust drauf.

Nancy Grosch, 28, aus Wandsbek:



Es ist ruhiger geworden. Anfangs waren wir Hunderte Helfer täglich, jetzt ist da nur noch der harte Kern. Das hat auch seine Vorteile, die Leute kennen sich aus, sie können sofort anpacken, ohne lange eingewiesen zu werden, aber wir brauchen natürlich jede helfende Hand. Viele haben mir gesagt, dass sie näher mit den Flüchtlingen zusammenarbeiten wollen, die haben sich dann anderen Arbeitsgruppen angeschlossen. Natürlich gab es auch viele, die für ein, zwei Stunden kamen und dann sagen konnten: Ich war auch da. Aber viele haben einfach Familie und nicht die Zeit, jede Woche reinzuschneien. Ich verurteile das nicht, ich kann verstehen, dass nicht jeder seine Freizeit dort verbringen möchte. Es ist immer noch eine freiwillige, ehrenamtliche Geschichte. Auch ich war am Anfang täglich da, weil ich Urlaub hatte. Jetzt helfe ich an meinen freien Tagen, wenn ich nichts anderes Dringendes vorhabe, meist aber zweimal die Woche. Klar, je weniger Helfer wir werden, desto eher ärgert man sich über die Stadt, die sich darauf verlässt, dass wir freiwillig dort stehen und sortieren. Aber wir können auch nicht einfach sagen: Wir kommen jetzt aus Protest nicht mehr, die sollen selber schauen, wie sie klarkommen. Wir machen das ja auch aus Nächstenliebe. Wenn wir aufhören, leiden die Flüchtlinge darunter. Und die können nun wirklich nichts dafür.

Sabine Strokosch-Dieckow, 50, aus Lokstedt:

Ich helfe noch immer zweimal die Woche in der Hygieneabteilung in den Messehallen. Es ist wie eine kleine Sucht geworden, helfen zu gehen. Ich kann nicht sagen, dass sich die Stimmung dort verändert hat. Die Leute dort haben nach wie vor das gleiche Ziel, sie sind gut drauf. Wir scherzen schon immer, dass wir eine Selbsthilfegruppe aufmachen müssen, wenn unsere Hilfe dort nicht mehr benötigt wird. Aber tatsächlich sind sehr viel weniger Leute vor Ort als noch Anfang September. Viele Helfer waren Studenten in den Semesterferien, aber die sind jetzt vorbei. Eine Frau, die ich kennengelernt habe, wurde von ihrer Chefin zeitweise freigestellt, damit sie dort helfen konnte. Ich habe etliche Leute getroffen, die ihren Urlaub in den Messehallen verbracht haben. Diese Helfer sind alle zeitlich eingeschränkt. Vielleicht spielt auch ein bisschen mit rein, dass der Hype zurückgegangen ist. Die Menschen sind gesättigt, sie sehen die vielen Helfer in den Nachrichten und denken: Da wird schon jemand hingehen, ich schaffe das gerade nicht. Den Leuten kann ich nur sagen: Weitermachen, wiederkommen. Ich werde so lange bleiben, wie es nötig ist. Bis die letzte Tür dort zugemacht wird.

Walid S., 23, aus Farmsen:

Ich helfe weiter mit, aber als ich das letzte Mal in die Kleiderkammer kam, waren wirklich wenige Helfer da, die Halle kam mir leer vor. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber mein Eindruck ist, dass viele Leute wegen des gesellschaftlichen Ansehens geholfen haben oder weil es alle gemacht haben. Die Mehrheit der Gesellschaft sind Schafe, die geführt werden wollen. Die wenigsten denken darüber nach, was hier eigentlich gerade los ist. Die öffentliche Meinung war am Anfang den ganzen Aktionen gegenüber positiv eingestellt. Auf Facebook wurden Hashtags dazu verbreitet, alle trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Refugees Welcome" – das hat das Ganze ziemlich hochgepusht. Das war die Anfangszeit, alles war neu. Inzwischen hört man einfach weniger von Leuten, die helfen. Ich habe das Gefühl, die Leute sind abgestumpft. Jetzt kommt die Routine, helfen ist langweilig geworden. Ich bin jedoch nie in die Messehallen gegangen, weil das gerade ein Hype war, und ich habe auch an anderen Stellen geholfen. Ich bin immer noch der Meinung, dass das eine Notlage ist und dass jeder, der Zeit hat, mithelfen sollte. Aber ganz ehrlich: Jetzt ist der Staat auch mal an der Reihe, mit anzupacken. Die Politik ist mitverantwortlich dafür, dass die Flüchtlinge hier sind. Deshalb ist es auch ihre Verantwortung, dass es den Menschen gut geht. Da sollte man sich nicht von freiwilligen Helfern abhängig machen.