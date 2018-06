Das Wesen des Igels ist nicht leicht zu entschlüsseln. Schon gar nicht für Menschen, die ihm helfen wollen, unbürokratisch und schnell. Wie sonst ist es zu erklären, dass Tierheime in der ganzen Stadt aufstöhnen, wenn der nächste vermeintliche Igelversteher im dunkel verglasten SUV vorfährt, seine Kinder von der Rückbank springen, den Kofferraum öffnen und stolz eine Kiste herausheben, aus der ein bis zwei Igel verängstigt in die Gegend schauen?

Die Kleinen, müssen doch gerettet werden, bei diesen kalten Temperaturen!, sagen die Kinder, die die Igel aufgelesen haben, was, für sich genommen, ja eine beachtliche Leistung ist. Man denke nur an die Stacheln.

Aber nein, Enttäuschung. Helfen ist nur dann sinnvoll, wenn den Geholfenen auch wirklich geholfen werden muss. Bei Igeln ist das nicht so. Sie kommen in der Regel gut durch den Winter. Und mancher, der etwas orientierungslos über die Straße tapst, ist nur ein vorwitziges Kleinkind, das in der Dämmerung erstmals ohne Mama die Nachbarschaft erkundet. Wird dieser Nachwuchs eingefangen und im Tierheim durch den Winter gebracht, ist er nicht gewappnet für den nächsten Frühling und verendet kläglich in der Natur.

Vorsicht also bei der Deutung von Zeichen aus der Tierwelt. Wenn ein Igel langsam in die Büsche schlingert, kann es auch sein, dass er sich nur den Magen verdorben hat. Und wenn ein junger Draufgänger sich einrollt und die Stacheln zeigt, darf man das nicht gleich als Beleidigung auffassen. Wahrscheinlich will er nur sagen: Mensch, kümmer dich mal um andere, die gerade neu sind in der Stadt. Vielleicht brauchen die deine Hilfe viel dringender als ich.