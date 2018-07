Irgendwo zwischen Wachsein und Tiefschlaf, zwischen Tod und Leben, an diesem Ort befindet sich Gregor. Er muss eine Pille geschluckt haben, so hat er sich jedenfalls immer einen Trip vorgestellt. Dann wechselt die Perspektive, Mira kommt zu Wort, eine alte Freundin von Gregor, seine beste. Und es stellt sich heraus, dass alles anders ist. Gregor hatte einen Unfall, er liegt im Wachkoma. Seine Familie, sein Bruder Mathis und auch Mira kümmern sich um ihn.

Eine Begebenheit aus zwei Perspektiven zu schildern ist keine neue Idee, aber in diesem Fall von Leben im Ausnahmezustand ist sie besonders einleuchtend. Tobias Elsäßer entfaltet seine Geschichte ganz langsam in diesem Wechselspiel, in dem immer klarer wird, was Gregor und Mira eigentlich verbindet. Dass sich das Buch und seine Figuren mit Fortschreiten der Handlung etwas im Holzschnittartigen verlieren, ändert nichts an der Wucht des Anfangs, die es über weite Strecken und bis zum glücklichen Ende trägt.