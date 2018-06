Kaspars Welt ist klein, und sie dreht sich um seinen Großvater. Alles, was Kaspar weiß, weiß er von ihm. Und alles, was Kaspar tut, hängt irgendwie mit dem Großvater zusammen. Die beiden leben an einem großen schwedischen See, Kaspars Eltern sind ständig unterwegs, um als Entwicklungshelfer die Welt zu verbessern – obwohl der nicht zu helfen ist, wie der Großvater findet: "Niemand ist jemals mit dem Elend der Welt fertig geworden. Das ist wie mit dem Wetter. Das hört auch niemals auf. Gutes Wetter wird zu schlechtem Wetter, und schlechtes wird zu gutem."

In Kaspars Welt jedenfalls sind die Rollen klar verteilt. Da ist der Opa, den Kaspar für den ehrlichsten Menschen auf der Welt hält und der gern Philosophisches erzählt. Da ist der angsteinflößende Åhman, dem der See gehört und der Kaspar und seinen Opa immer vertreibt, wenn sie mal wieder schwarzangeln. Da ist Atom-Ragnar, der Dorfkrämer, der nicht an Atome glaubt, aber die Leute über den Tisch zieht und aus jedem guten Geschäft ein noch besseres zu machen weiß. Und da ist die alte Isabell, die im Wald wohnt und deren dünne Beinchen wie Wurzeln unter dem Rock hervorgucken. Kaspar ist immer etwas mulmig, wenn er bei Isabell vorbeimuss, denn da draußen im Wald fängt man ganz automatisch an, über so Dinge wie Sintflut und den jüngsten Tag nachzudenken und ein wenig Angst zu bekommen, dass man vielleicht wirklich ertrinken könnte, falls das mit der Sintflut stimmen sollte.

Auf dieser Bühne und mit diesem wunderbaren Personal führt der schwedische Autor Mikael Engström nun ein großes Schauspiel auf. Es wird ein Angelwettbewerb ausgeschrieben: Wer eigenhändig den schwersten Hecht des Sommers fischt, bekommt einen nigelnagelneuen Außenbordmotor. Und das, wo der alte von Opas Boot gerade den Geist aufgegeben hat. Die Männer im Dorf geraten außer Rand und Band, ein Hecht nach dem anderen wird aus dem See gezogen, einer schwerer als der andere. Natürlich dauert es nicht lange, bis die ersten Hechtjäger anfangen, die Regeln zu brechen.

Und so ist Atom-Ragnar plötzlich im Besitz eines acht Kilo schweren Oschis, den Kaspar schon mal irgendwo anders gesehen zu haben meint. Auch Kaspars Opa gerät in Versuchung. Als er mehr aus Zufall dem Fischer Erik das Leben rettet, macht der ihm ein bestechendes Angebot: einen 9-Kilo-Hecht, den er noch im Keller hat, für nur 20 Kronen. Der Großvater beißt an, und Kaspar denkt, dass jetzt irgendetwas ganz arg schiefgeht. "Wenn man lügt und mogelt, wird alles falsch", sagt Kaspar. "Man muss so was nur auf die richtige Art machen, dann wird es keine Lüge", sagt der Großvater.

In Kaspars Welt, in der Gut und Böse doch so klar zuzuordnen waren, ist nun plötzlich gar nichts mehr einfach. Der Opa verstrickt sich bei der erstbesten Gelegenheit in Widersprüche, und prompt bleiben die Uhren im Umkreis eine nach der anderen stehen, ganz so, wie die alte Isabell es zum Weltuntergang prophezeit hat. Und was würde bloß aus ihm, aus Kaspar, wenn der Großvater ins Kittchen käme? Müsste er dann ins Kinderheim? Oder auch ins Gefängnis?

Mikael Engström blickt tief in die Seele seines kindlichen Helden, für den alles, was er erlebt, unmittelbar mit den ganz großen, den existenziellen Fragen verbunden ist: "Kaspar war der Einzige, der wusste, wie wichtig es war, die Dinge bis zum Jüngsten Tag in Ordnung zu bringen. Bis dahin musste der Mogelhecht verschwunden sein." Den Jungen beschleicht die Erkenntnis, dass sich sein Leben nicht nur um den Großvater dreht, sondern auch um ihn selbst, dass er Verantwortung hat.

Kaspar startet also das Projekt zur Rettung seiner Welt, und Engström gelingt es, sich mit Gut und Böse und Lüge und Wahrheit auseinanderzusetzen und dabei nie zu moralisieren. Er nimmt seinen Kaspar einfach ernst in dessen Sorge, auch in dessen Sorge um das Leben nach dem Tod. Und er tut das in einem so wunderbar ruhigen, melancholischen Ton und an den richtigen Stellen so voller Witz, dass der Leser auf jeder Seite merkt, welch großer Erzähler hier am Werk ist. Peter Schössow hat dazu die Bilder geschaffen, kleine Vignetten, deren Konturen nur auf den ersten Blick klar sind und die auf den zweiten verraten, dass es eben immer noch eine andere Sicht auf die Welt gibt.

Am Ende bleibt zu sagen, dass der schwerste Hecht dreizehneinhalb Kilo wiegt. Es fängt ihn ein Maler, der sich gar nicht am Wettbewerb beteiligt hatte und auch keine Verwendung für einen neuen Bootsmotor hat. Er will einfach malen und wird damit einfach nie fertig. Denn immer, wenn er die Wellen auf dem See gerade in all ihrer Kräuseligkeit getroffen hat, liegt das Wasser plötzlich wieder spiegelglatt vor ihm. Das Wetter hört eben tatsächlich nie auf. Aus gutem wird schlechtes, und aus schlechtem gutes. Und Kaspar kommt nicht ins Gefängnis, sondern in die Zeitung.

Jeden Monat vergeben die ZEIT und Radio Bremen den LUCHS-Preis für Kinder- und Jugendliteratur. Am 15. Oktober stellte Radio Bremen das Buch bei Funkhaus Europa vor. Das Gespräch ist abrufbar unter www.radiobremen.de/luchs.