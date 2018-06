Ein Sprachforscher findet in einem alten Wörterbuch ein vergessenes Wort. Eine Riesenentdeckung! Aber was bedeutet das: aschimpa? Das weiß nur die uralte Frau Augusta – angeblich. Während die Menschen anfangen, das Wetter ganz oberaschimpig zu finden und Urlaubsreisen zu den Aschimpas zu buchen, bringen die Sprachforscher immer neue Erkenntnisse an.

Die Veränderung des neuen alten Wortes zu verfolgen ist ein großes Vergnügen. Genauso wie Catarina Sobral das Wort nach Belieben zum Verb, zur Präposition oder zum Perlinzium macht, schert sie sich auch nicht um korrekte Perspektiven. Mit Bleistift und flächigen Farben lässt sie Bilder von hübsch abstrakter Einfachheit entstehen. Das schauen sich Kinder wie Erwachsene mit Genuss an. Die Erwachsenen sind es schließlich auch, die das Wort so eifrig benutzen, obwohl sie nicht wissen, wie das geht. Aber das geben sie nicht zu. Sie würden sich dabei zu sehr aschimpieren.