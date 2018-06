Über themenorientierte Scrabble-Partien habe ich mich bereits vor einigen Jahren ausgelassen. Nicht selten ist zu beobachten, dass aufeinanderfolgende Züge ein und demselben Sujet zuzuordnen sind. Neulich erst legten mein Gegenüber und ich hintereinander MOTOR, STRASSE und BREMSEND. Die hier abgebildete Situation ist hingegen – Sie haben es vermutlich geahnt – konstruiert. Schließlich dreht sich das ganze Heft um Literatur. Da die Materie anspruchsvoll ist, hat es auch die heutige Aufgabenstellung in sich. Zwei Allerweltsbegriffe bringen jeweils 82 Punkte. Zwei Fremdwörter sind gar dreistellig dotiert, eines davon schlägt an anderer Stelle mit einem Wert in den Neunzigern zu Buche. Zwei Tipps darf ich Ihnen mit auf den Weg geben: Die gesuchten Ausdrücke sind keine Anglizismen – und beide gehören nicht zu meinem aktiven Wortschatz.

Lösung aus Nr. 41:

72 Punkte erzielte Annelise Grabbe mit DIURNAL auf E9–E15

Berichtigung zur Lösung aus Nr. 39: 115 Punkte ließen sich mit SALINEN oder SILANEN auf 11D–11J erzielen