Eine solche Gelegenheit bekommen wir nicht oft: Wann hätten wir zuletzt Deutschland helfen können? Vielleicht irgendwann in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als es eine Chance gab, die verheerenden Bedingungen für den Frieden nach dem Ersten Weltkrieg aufzuheben. Hätten wir das damals getan, dann hätte Adolf Hitler vielleicht nicht die Chance erhalten, an die Macht zu gelangen. Heute ist die Lage zum Glück nicht so ernst. Dennoch ist sie ernst genug, um über unseren Schatten zu springen und Deutschland zu unterstützen.

In den Zeitungen hierzulande Artikel über Deutschland zu lesen, ist meist ein seltsames Erlebnis. Deutschland wird als Land voller Deppen dargestellt, das von einer verrückten Frau regiert wird, die aus unverständlichen Gründen nicht auf das hören will, was ihr die tschechischen Journalisten raten – also die Grenzen zu schließen und die Flüchtlinge zu vertreiben. Sie sagen zwar nicht, wohin sie die Menschen schicken sollte, aber so läuft das bei uns nun mal.

Dabei konnten wir noch vor ein paar Monaten lesen, dass Deutschland das einzige Land sei, das es richtig macht: Nach der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg stand es besser da als zuvor. Die Wirtschaft und die Menschen dort sind produktiv, anständig und gebildet. Deutschland ja, Griechenland nein, hieß es bei uns in der Öffentlichkeit fast einstimmig.

Ähnlich simpel reagieren einige der wichtigsten tschechischen Politiker, allen voran Präsident Miloš Zeman, Innenminister Milan Chovanec (ein Sozialdemokrat) und Vizepremier Andrej Babiš (der Vorsitzende der Bewegung ANO), auf den Flüchtlingszustrom. Babiš verkündete im Fernsehen, er lehne jede Hilfe ab: "Frau Merkel hat sie eingeladen. Wenn sie die deutsche Wirtschaft ruinieren will, dann soll sie das ruhig machen." Auf Twitter legte er arrogant nach: "Es sieht so aus, als würden in den nächsten paar Jahren nur Ungarn, die Slowakei und Tschechien frei und normal bleiben, wenn sie ihren einheitlichen Kurs halten." Wie schon so oft zeigt sich hier unsere absurde Vorstellung, dass wir Europa beibringen müssten, wie es geht – und nicht umgekehrt.

Nein, die Deutschen sind nicht bekloppt geworden. Noch immer steht an der Spitze des Landes dieselbe rationale und pragmatische Frau, der viele vorhalten, sie habe keine Gefühle. Die Deutschen bewältigen die aktuelle Situation auf dieselbe Weise wie die Wirtschaftskrise: Sie stellen sich entschlossen der Herausforderung, wälzen sie nicht auf andere ab und nutzen ihre organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten.

Wer erwartet hat, dass Deutschland sagen würde: "Wir weigern uns, denen Asyl zu gewähren, die ein Recht darauf haben", der kennt das Land einfach nicht.

Schon lange sind wir nicht mehr Zeugen eines so klaren Unterschieds zwischen den Haltungen tschechischer (aber auch slowakischer) Politiker und westlicher Politiker geworden. Ich idealisiere die westliche Sicht überhaupt nicht; aber während die überwiegende Mehrheit der führenden Politiker, Experten und Journalisten seriöser Medien die deutsche Gesellschaft eher beruhigt (ohne dass sie jedoch ernsthafte Probleme verschleiern würde), flößen die tschechischen Politikern den Menschen Furcht ein. Ganz offensichtlich hoffen sie, dass sie auf der Welle des Populismus Wählerstimmen gewinnen.