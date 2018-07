Wenn sich Angela Merkel am Wochenende in Istanbul mit Tayyip Erdoğan trifft, ist das ein Rendezvous aus schierer Not. In welche Richtung die Kanzlerin in der Flüchtlingskrise auch blickt: Zäune in Ungarn, Hotspots in Hellas – nichts davon verspricht derzeit Erleichterung. Aber dann ist da noch die Türkei. Über dieses Land kommen die meisten Flüchtlinge. Von der türkischen Küste gehen die Boote nach Griechenland. Könnte hier eine Lösung liegen?

Doch der Sonntagstrip an den Bosporus macht das Dilemma der Kanzlerin erst richtig klar. Angela Merkel braucht die Türkei dringend als sicheres Herkunftsland. Sie will, dass Erdoğan sich an eine Vereinbarung von 2013 hält, nach der Ankara illegal in die EU eingewanderte Flüchtlinge zurücknehmen soll. Sie möchte mit dem türkischen Präsidenten über eine wirksamere Kontrolle der EU-Außengrenze im Mittelmeer reden und über die bessere Integration von Flüchtlingen in der Türkei. Das ist ihr Ziel.

Das historische Versagen von gestern holt die Kanzlerin heute ein

Tayyip Erdoğan aber ist auf einem ganz anderen Trip. Einfach Präsident sein reicht ihm nicht. Er will für sich die ganze Macht, mit einer auf sich zugeschnittenen neuen Verfassung. Dafür hat er den Kurdenkonflikt wieder angeheizt. Dafür verfolgt er Kritiker und Demonstranten. Dafür lässt er die Türken dauerwählen, bis die Mehrheit im Parlament stimmt. Nächster Versuch in zwei Wochen. Merkel möchte eine für Flüchtlinge sichere Türkei. Erdoğan ist drauf und dran, sein Land wieder zur Fluchtursache zu machen.

Wie kann Angela Merkel es schaffen, dass er ihr hilft? Erdoğan lässt die Flüchtlinge ziehen, dagegen scheint die EU völlig machtlos zu sein. Selbst sie als Regierungschefin des mächtigsten EU-Landes hat wenig in der Hand, um den sprunghaften Mann davon zu überzeugen, die EU zu unterstützen. Das liegt auch daran, dass sie vor einem Jahrzehnt einiges versäumt hat.

Denn Erdoğan war mal ein ganz anderer. Reformorientiert, offen, aufmerksam zuhörend, auf EU-Kurs. Damals sagte die CDU/CSU kategorisch Nein zum EU-Beitritt der Türkei. Das große Deutschland versteckte sich dann hinter dem zyprischen Zwerg, der die Beitrittsverhandlungen blockierte. Später verzögerte sich ein türkisch-europäisches Rückübernahmeabkommen für Flüchtlinge, auch weil Deutschland keine Visaerleichterung für Türken wollte.

Das historische Versagen von gestern holt die Kanzlerin heute ein. Als Erdoğan auf Europa zuging, schlug sie ihm die Tür vor der Nase zu. Jetzt, da er sein Land von Europa wegdreht, da läuft sie ihm hinterher.

Ihre Hoffnung ist, dass Erdoğan selbst Hilfe gebrauchen könnte. Der türkische Präsident braucht dringend einen Erfolg im Wahlkampf. Seine Syrienpolitik ist gescheitert. Die Blindheit seiner Geheimdienste gegenüber dem IS-Dschihadismus mündete kürzlich in den schlimmsten Terroranschlag seit Gründung der Republik – gegen Kurden. Zugleich heizt er die Spannungen weiter an. Gleich nach dem Anschlag ließ er die kurdische PKK bombardieren, obwohl die eine Waffenruhe angeboten hatte. Die Gefahr für Merkel ist, dass Erdoğan sie instrumentalisiert. Die Deutschen wollen ein Durchführungsprotokoll, das die Rückübernahme von Flüchtlingen durch die Türkei garantiert. Erdoğan aber möchte im Wahlkampf punkten. Er will im Gegenzug die EU-Visafreiheit für die Türken und das als seinen persönlichen Erfolg deklarieren.

Was sollte Merkel tun? Nichts schönmalen, was nicht schönzumalen ist. Erdoğans kantige Herrschaft wird durch Drumherumreden nicht runder. Die Visafreiheit für Türken ist das stärkste Mittel der Europäer. Dieses darf Erdoğan nicht voreilig zugestanden werden – nicht im Wahlkampf und nicht ohne Entspannung im Land. Das Paradox ist: Erdoğans Türkei ist sicher für über zwei Millionen Flüchtlinge. Das sieht man an den funktionierenden Flüchtlingslagern und an den vielen Syrern in den Städten. Aber sie ist ein unsicheres Land für immer mehr türkische Staatsbürger, ob Kurden oder Kritiker.

Das wäre die Botschaft für Erdoğan: Hör auf einzuheizen! Der innere Frieden in der Türkei ist die Garantie dafür, dass nicht demnächst auch Kurden in die EU flüchten – und dass syrische Flüchtlinge in der Türkei bleiben wollen. Mit einer friedlichen Türkei, die auch Flüchtlinge aus der EU zurücknimmt, ist Visafreiheit kein Problem. Wenn diese Botschaft nicht ankommt, nützt der Merkel-Besuch mitten im türkischen Wahlkampf nur Erdoğan und niemandem sonst.

