Es herrscht große Aufregung im Land, am 18. Oktober werden der National- und Ständerat neu gewählt. Die ganze Schweiz ist plakatiert, aus den Briefkästen quellen die Werbebriefe, die Zeitungen sind voll mit Artikeln, Analysen – und Inseraten. Ja, manch ein Politiker versucht sich sogar als Kabarettist, um die Wähler auf sich aufmerksam zu machen.

An vorderster Front stehen die Parteipräsidenten. Der begabte Sozialdemokrat Christian Levrat ermuntert seine Linken, für jeden einzelnen Sitz zu kämpfen, um die Mitte-links Mehrheit im Parlament und Bundesrat nicht zu verlieren. (Und er gibt damit zu, was er vier Jahre verneint hat: Bundesbern ist nach links gerutscht.) Der FDPler Philipp Müller ist bereit, zwei SVP-Bundesräte zu wählen. Einzige Bedingung: Diese müssen sich entsprechend dem freisinnigen Wunschprogramm verhalten. SVP-Chef Toni Brunner schlägt täglich Adrian Amstutz als Bundesrat vor, obwohl inzwischen jedermann weiß, dass dieser nicht gewählt werden will. Der raffinierte Toggenburger baut darauf, dass das Parlament am Ende mit einem Kandidaten vom Modell "Alles, bloß nicht Amstutz" zufrieden sein wird. Und Christophe Darbellay von der CVP? Der Schlaue ändert seine Meinung in jedem zweiten Interview und verschleiert so, dass er nur eines im Sinn hat: Eveline Widmer-Schlumpf wiederzuwählen. Und zwar so lange, bis das Parlament die Bündnerin leid ist und Darbellay selbst in den Bundesrat hievt. Den Wallisern kann das nur recht sein, weil sie so verhindern können, ihn als Regierungsrat zu erhalten.

All diese Performances zeigen, dass die Parteioberen noch nicht begriffen haben: Ein paar Sitze mehr oder weniger werden rein gar nichts ändern. Die Schweiz ist nun mal kein Land der großen Sprünge, in dem Parteien in einer Wahl die Hälfte ihrer Mandate verlieren. Vielmehr ist es so: Man wählt die Volksvertreter, und alles bleibt, wie es war. Weil die Macht bleibt, wo sie war: bei der Verwaltung in Bundesbern und in den Kantonen. Allein beim Bund vergrößert sich das Heer der Bürokraten jede Woche um drei Personen. In den letzten vier Jahren haben Bund, Kantone und Gemeinden 25.000 neue Stellen geschaffen. Auf ihnen sitzen eifrige Beamte und bereiten neue Gesetze, Vorschläge, Reglemente, Verordnungen vor. Neulich hat der ehemalige SP-Parteipräsident Helmut Hubacher in seiner stets interessanten Kolumne in der Basler Zeitung vorgerechnet, dass der Bundesrat allein für die Lebensmittelbranche 27 Verordnungen in die Vernehmlassung geschickt hat. Das sind 2.080 Seiten Text und 200 Seiten Erklärungen. Jeder Kommentar erübrigt sich. Zu einem ähnlichen Schluss kam im vergangenen Jahr das Buch Wer regiert die Schweiz? der Journalisten Matthias Daum, Ralph Pöhner und Peer Teuwsen. So leid es mir für die Parlamentarier tut, aber sie sind nicht mehr in der Lage, eine Bürokratie zu kontrollieren, die über Hunderte von Mediensprechern und PR-Funktionären verfügt. Schlimmer noch: Sie sind Geiseln der Verwaltung.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Müssten wir uns vielleicht am alten Griechenland orientieren und das Los bestimmen lassen, wer ein politisches Mandat erhält? So wie es im fünften Jahrhundert vor Christus für viele Ämter in Athen der Fall war? Wir könnten uns so nicht nur Kosten und Anstrengungen ersparen. Die Gewählten müssten keine Wahlversprechen mehr machen, die sie später nicht halten können, und die Angst vor der Wiederwahl würde obsolet. Ja, die Politiker wären ihren Wählern nichts mehr schuldig. Keine Frage, das System war stets umstritten. Bereits Platon und Demosthenes haben es scharf kritisiert. Auch dafür, dass viele der Gewählten durch Inkompetenz aufgefallen waren. Bloß: Ist das heute anders?

Die perfekte Demokratie existiert nicht, darüber sind wir uns einig. Und mit Platon und Demosthenes bin ich überzeugt davon, dass Wahlen doch das kleinere Übel sind. Immerhin können wir mit Referenden und Initiativen den Bundesrat und die Verwaltung auch in Zukunft ärgern – und unser Land wenigstens ein bisschen kontrollieren. "Hopp, Schwiiz!"