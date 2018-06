So etwas hat Angela Merkel noch nicht erlebt. Nicht seit sie Kanzlerin ist. Nicht mit ihrer Partei, nicht mit der deutschen Öffentlichkeit. Widerspruch ist sie gewohnt, seit der Bankenkrise, dem Atomausstieg und der Euro-Rettung. Aber das Maß an Unverständnis, ja Verstörung, das ihr jetzt entgegenschlägt, ist neu. Genau wie die Anstrengungen, die sie unternimmt, auf Parteikonferenzen oder in großen Interviews den Deutschen ihre Politik und das Ende der Normalität zu erklären: ferne Krisen, die zu unseren werden; Grenzen, die nicht mehr funktionieren; ein Flüchtlingsstrom, dessen Ende nicht absehbar ist.

Von einer "Regierung, die die Kontrolle verloren" habe, erfährt die Kanzlerin derzeit auf den Basisversammlungen ihrer Partei, von "einem Staat, der kapituliert", von Bürgern, die Merkels Krisen-Credo "Wir schaffen das" nicht mehr hören können.

Die Schärfe solcher Kritik, die mittlerweile auch in der Bundestagsfraktion Anhänger findet, bedeutet nicht, dass die Partei schon dabei wäre, mit ihrer Vorsitzenden zu brechen. Nimmt man die jüngsten Parteiversammlungen in Wuppertal, Stade und Schkeuditz als Maßstab, stößt Merkel mit ihrer Flüchtlingspolitik bei etwa einem Drittel ihrer Partei auf rabiate Ablehnung. Ein Drittel hofft, dass sie ihre Linie korrigiert oder die Lage sich irgendwie normalisiert. Ein Drittel verbreitet Zuversicht und steht rückhaltlos zur Vorsitzenden. Doch alles ist im Fluss.

Ungeteilten Beifall aus der Partei bekommt die Kanzlerin derzeit nur, wenn sie Forderungen an die Flüchtlinge richtet, wenn sie "unsere Regeln" zum Maßstab des Zusammenlebens macht oder verspricht, dass künftig konsequenter abgeschoben wird, wer kein Bleiberecht hat. Aber das sind eher kleinere taktische Ausfallschritte, um all denen ein wenig Nähe zu vermitteln, die sich von Merkels Politik im Stich gelassen fühlen. Die mit ihrem großen Erklärungsbogen nichts anfangen können, in dem Globalisierung nicht nur gute Geschäfte für deutsche Firmen, sondern eben auch durchlässige Grenzen bedeutet: für Waren, Informationen und für Menschen. Unter solchen Bedingungen, wirbt Merkel um Verständnis, lösten Kriege wie der in Syrien Fluchtbewegungen aus, denen Europa mit Abschottung nicht beikommen werde.

"Sie haben die Schleusen geöffnet, indem sie alle eingeladen haben", lautet die Gegenposition, die Merkel derzeit oft zu hören bekommt. Für einen beträchtlichen Teil innerhalb und außerhalb der Union ist es inzwischen eine unverrückbare Tatsache, dass nicht die Globalisierung, sondern die Kanzlerin den Flüchtlingen den Weg aus dem syrischen Chaos nach Deutschland bereitet hat.

Die Würde jedes Einzelnen komme allen Menschen zu, sagt Merkel

Aber selbst für "Merkels Flüchtlinge" gelten die christlichen Werte, "im Ernstfall, nicht nur an Sonntagen", findet die Kanzlerin. Die Würde jedes Einzelnen komme nicht nur Europäern, sondern allen Menschen zu. Europas Stimme in der Welt würde an Gewicht verlieren, sagt Merkel immer wieder, wenn wir unsere Werte missachteten und den Flüchtlingen Schutz verwehrten.

Der Einwand, der seit Wochen die Debatte bestimmt, ist auch auf jeder CDU-Veranstaltung präsent: Dass das Asylrecht keine Grenze kennt, erscheint unter dem Druck der Krise vielen als bloße Verfassungstheorie. "Aber gilt das auch für die Gesellschaft, in der Realität?", fragt im sächsischen Schkeuditz ein CDU-Mitglied seine Kanzlerin: "Mich würde interessieren, wo Sie die Grenze sehen."

Aber nicht nur wegen der "christlichen Werte" will Merkel sich nicht zu einer limitierten Humanität bekennen. Sie könne einfach nicht garantieren, dass sich die Realität an die Zahl halten werde, die alle von ihr hören wollten. "Das wäre nicht redlich." Es liege "nicht in unserer Macht, zu sagen, wie viele Menschen zu uns kommen", sagt sie im Interview mit der FAZ. Merkel bleibt bei ihrer Linie: "Wer verfolgt ist, wer vor Krieg flieht, wer vor Terror flieht, wer aus Angst um sein Leben flieht, dem geben wir Aufenthalt, der wird nach dem Asylrecht hier menschenwürdig behandelt."

Häufig wird Merkel jetzt mit dem Konflikt zwischen moralischem Anspruch und begrenzten Möglichkeiten konfrontiert. Aber den Kotau vor den vermeintlichen Realisten will sie nicht machen, nicht vor ihrer Partei, der Koalition, den Medien. Der Ruf nach "Obergrenzen" und Merkels Weigerung, sich darauf einzulassen, sind zum Symbolkonflikt geworden. Die fiktive Zahl aus ihrem Mund wäre gleichbedeutend mit ihrem Scheitern.

Doch nirgends klingt das Drängen so deutlich wie in der Union. "Viele fühlen sich verlassen von der Politik. Es wäre gut, wenn die Regierung den Menschen die Angst nimmt", sagt ein CDU-Mitglied in Wuppertal. "Den Flüchtlingsstrom, wie wir ihn aktuell erleben, halten wir nicht mehr lange durch, wir brauchen eine Lösung", fordert ein anderer. In solchen Erwartungen an die Politik mag immerhin noch ein wenig Restvertrauen stecken. Doch vor allem im Osten wirkt die Partei frustrierter. Da zweifeln Mitglieder offen an Merkels "Politikfähigkeit", beklagen Überfremdung durch die muslimischen Flüchtlinge und die "vielen, vielen Parallelgesellschaften", vor denen der Staat kapituliere.