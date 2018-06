Der Ort, an dem besonders viele Mecklenburger arbeiten wollen, liegt so tief im Kiefernwald, dass sich nicht einmal ein Bus hierher verirrt. Wer dennoch ankommt, muss sein Handy abgeben und einen Metalldetektor passieren. Muss durch mehrere schwere Stahltüren, ehe er in den Innenhof treten kann, in dem Sonnenblumen blühen und Schilf um einen Teich wächst.

Aber bevor es allzu romantisch wird: Hier gibt es nicht nur Blumenbeete, sondern auch Fesselmatratzen. Dieser Ort ist ein Gefängnis: die Jugendanstalt (JA) in Neustrelitz, auf halber Strecke zwischen Berlin und Stralsund gelegen. Man erwartet eine Art Zuchthaus und sieht zunächst so etwas wie eine Gartenkolonie mit angeschlossenem Zoo, denn hier leben auch Rassekaninchen und Minischweine.

Tatsächlich ist dieses Gefängnis einer der beliebtesten Arbeitgeber des Bundeslands. Hunderte junge Menschen bewerben sich Jahr für Jahr, um in diesem oder in einem der vier anderen Gefängnisse Mecklenburg-Vorpommerns in die Lehre gehen zu dürfen – für eine Karriere dort. Die Bewerber müssen einen IQ von mindestens 100 nachweisen, gut trainiert sein, ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorweisen und dürfen nicht jünger als 21 Jahre sein. Erst dann haben sie Chancen, einen der wenigen Ausbildungsplätze zu ergattern. Einen amerikanischen Journalisten, der vor einigen Wochen deutsche Gefängnisse besuchte, erinnerte das Auswahlverfahren in Güstrow an das von US-Eliteunis.

Stellt sich die Frage: Warum wollen in Mecklenburg-Vorpommern so viele ins Gefängnis?

Zum Beispiel Sandra Werner, 26, die eine Ausbildung bei der Telekom hinter sich hat, die acht Jahre bei der Bundeswehr arbeitete, ehe sie entschied: Ich will Justizvollzugsbeamtin werden. Noch steht sie nicht in Uniform, sondern zivil im Innenhof der Jugendanstalt Neustrelitz: Lederjacke, eng anliegende Hosen, die Augen dunkel geschminkt, die Nägel rosafarben lackiert. Sie sagt: "Ich brauche das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun, Leuten zu helfen, irgendwie." Sandra Werner ist eine der Anwärterinnen des neuen Jahrgangs. Anwärter, so heißen diejenigen, die zum Vollzugsbeamten ausgebildet werden und zwei Jahre lang zwischen Berufsschule und Gefängnis pendeln. Jetzt wirste Schließer, hätten ihre Freunde gesagt. "Aber ich werde eben nicht Schließer, sondern Vertrauensperson. Ich will Leuten, die etwas Schlimmes getan haben, helfen, ein vernünftiges Leben zu führen."

Unter denen, die Justizvollzugsbeamte werden wollen, gibt es zwei Typen. Werner gehört zu Typ eins: den verkappten Sozialarbeitern. Dann gibt es noch Typ zwei, und von ihnen wird später die Rede sein: jenen, die vor allem einen sicheren Job suchen.

Von Vollzugsbeamten wird erwartet, dass sie die Insassen durchschauen. Dass sie bemerken, wenn einer in finanzielle oder familiäre Probleme gerät. Wenn die Partnerschaft zerbricht oder er Angst vor der Zeit nach der Entlassung bekommt. Gebraucht werden Beamte, die sensibel sind, aber hart im Nehmen. Wie filtert man solche Leute heraus?

Sandra Werner hat ein tagelanges Auswahlverfahren durchlaufen, auf das sie sich vorbereitete "wie auf die Schulabschlussprüfung", erzählt sie. Werner übte Mathe, trainierte Sit-ups, überlegte sich Antworten auf typische Fragen im Bewerbungsgespräch: Macht es Ihnen nichts aus, dass die meisten Ihrer künftigen Kollegen Männer sein werden, Frau Werner? Auf den Allgemeinwissenstest an Tag eins folgt ein Intelligenztest an Tag zwei, Werner schrieb einen Essay, machte die Sportprüfung, ging zur Gruppendiskussion und zum Schluss zum Einzelgespräch mit der Auswahlkommission. Drei Tage höchste Konzentration.

Was täten Sie, wurde Sandra Werner gefragt, wenn Folgendes passiert: Schichtende, Ihr Auto parkt vor der Anstalt. An der Scheibe finden Sie einen Zettel, auf dem steht, Sie sollen etwas in die Anstalt schmuggeln; tun Sie das nicht, bekommt Ihr Freund Ärger. "Ich würde den Vorfall meinem Anstaltsleiter melden", antwortete Werner, "ich würde meinen Freund informieren, ihn aber beruhigen, und dann würde ich mich mit Kollegen darüber austauschen."

Es sind Tests, die wohl gemacht werden, um Bewerber wie Werner an das zu erinnern, was die Arbeit im Gefängnis auch bedeutet: es mit Kriminellen zu tun zu haben, womöglich bedroht und beschimpft zu werden.