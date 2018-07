Nun ist er also da. Der Rechtsruck, von dem alle in der Schweiz monatelang gesprochen haben. In Zukunft haben SVP und FDP im Parlament das Sagen. Zum ersten Mal in der Schweizer Geschichte. Die neue Mitte, vor vier Jahren noch als große Erneuerin gefeiert, ist entzaubert. Die Sieger jubeln über das Comeback der bürgerlichen Schweiz, die Rückkehr zur Normalität: Endlich fertig mit Wischiwaschi! Endlich herrscht wieder Klarheit!

Allein, die Wahlgewinner überschätzen ihre Macht. Sie können die Schweiz nicht umpflügen, wie sich das manch einer erträumt. Den Stimmbürgern ging es an diesem Wahlsonntag vor allem um eines: Besitzstandswahrung.

Die Rentenreform, die neuen Unternehmenssteuern: Ohne Kompromisse durchgezogen, werden diese rechtsbürgerlichen Projekte scheitern. Nicht im Bundesrat, nicht im Parlament, dort finden sich in der nächsten Legislatur genügend Stimmen. Nein, die neuen Mächtigen werden am Volk scheitern. An den eigenen Wählern.

Die wollen keine Revolten, keine Umbrüche. Die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist – oder einmal war.

Das zeigte sich bereits im Wahlkampf. Früher trommelte die SVP laut und provokativ. Heute setzt sie auf den ebenso banalen wie erfolgreichen Slogan: "Frei bleiben – SVP wählen". Frei bleiben, das meint: EU, weiche! Wer SVP wählt, der will markige Typen, die sich dem Diktat aus Brüssel nicht beugen. Typen, die Stärke und Härte zeigen. Gegenüber Flüchtlingen und Einwanderern. Frei bleiben, das meint aber auch: Deutschland, OECD und G 20, Finger weg von unserem Geld! Wer SVP wählt, träumt von mutigen Indianern in Bundesbern, die sich der Steuerkavallerie entgegenstellen. Ob sie nun aus Deutschland, Paris oder Washington in die Schweiz galoppiert. Man könnte sich darüber ärgern, dass derart plumpe Botschaften verfangen. Dass fast ein Drittel der Schweizer tatsächlich glauben, ihr Land sei nicht von dieser Welt. Da es doch seinen Wohlstand just seiner engen Verflechtung innerhalb der europäischen und der globalen Wirtschaft verdankt.

Man könnte sich ebenso über die FDP-Wähler wundern. Über die Menschen, die einer Partei ihre Stimme gaben, die im Wahlkampf verkündete: Wir werden die Bilateralen retten! Und die am Wahlabend trotzdem die kuschelige Nähe zur SVP suchte. Europa? Nicht jetzt, bitte. Wann dann, liebe Freisinnige? Immerhin lautet die wichtigste politische Frage in der kommenden Legislatur: Wie hält es die Schweiz mit der EU?

Verwundern sollte all das nicht. Wahlen sind in der Schweiz ein Schönheitswettbewerb der Ideologien. Es geht um knackige Statements und bekannte Köpfe. Nicht um Inhalte. Anders die Volksabstimmungen: Dort zählt die Sache.

Und genau daran werden die Rechtsbürgerlichen scheitern. Ihre Wähler wollen ihren Besitzstand nicht nur gegenüber dem Ausland verteidigen. Sie jaulen auch auf, wenn ihnen der eigene Staat ans Portemonnaie will – und bocken.

Matthias Daum leitet die Schweiz-Seiten der ZEIT.

Zum Beispiel bei der Reform der Altersvorsorge. Die Rechten wollen die Leistungen kürzen, das Rentenalter auf 67 erhöhen. Im Rat werden sie damit Erfolg haben. Doch die Sozialdemokraten und Gewerkschaften stehen bereits "Referendum bei Fuß". Erfolg garantiert. Oder bei der Unternehmenssteuerreform III. Sie reißt ein Loch von 1,3 Milliarden Franken in die öffentlichen Haushalte. Also wollte man ursprünglich eine Kapitalgewinnsteuer einführen. Das Zückerchen sollte die Vorlage mehrheitsfähig machen. Davon ist heute keine Rede mehr. Im Gegenteil: Rechte Finanzpolitiker liebäugeln bereits damit, die Vorlage zu einem eigentlichen Steuersenkungspäckli auszubauen. Das erinnert an die Steuerreform 2004. Als Bürgerliche und Wirtschaftsführer eine ultraliberale Renaissance einläuten und dafür 2,5 Milliarden Franken im Bundesbudget einsparen wollten. Das Volk sagte: Njet!

Was also bleibt vom Rechtsruck? Das neue Parlament wird etwas unfreundlicher sein. Zur Umwelt, zu Ausländern, Bären und Wölfen. Die Erstere will sie weniger schützen, die Zweiten strenger in die Pflicht nehmen und die Dritten bei Bedarf abknallen. Ja, vermutlich erhält die SVP einen zweiten Bundesratssitz. Vielleicht aber auch nicht. Viel Wischiwaschi, wenig Klarheit.