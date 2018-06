Michael G. hat ein Problem: Er möchte nicht ins Gefängnis. Der Staatsanwalt aber möchte wissen, wo die vier Millionen Euro geblieben sind, die G. als Geschäftsführer des Eros-Centers den Steuerbehörden vorenthalten haben soll. Das möchte Michael G. wiederum nicht erklären. Seit August beschäftigen sich zwei Gerichte mit dem Eros-Center, Hamburgs wohl bekanntestem Bordell. Und gerade das beharrliche Schweigen erzählt am meisten darüber, wie der Kiez funktioniert.

Donnerstag, 3. September, Landgericht, Prozess gegen Michael G. Der heute 52 Jahre alte G. soll zwischen Februar 2008 und Mai 2015 Geschäftsführer des Eros-Centers gewesen sein, zumindest taucht sein Name auf den Zimmermietverträgen mit den Prostituierten auf. Im Hintergrund sollen allerdings andere das Sagen gehabt haben: die Eros-Center-Gang, etwa 30 Männer, muskelbepackt, gesichtstätowiert, angeführt von Sefadin L., 43, dessen Onkel lange als Zuhälter-König von Hamburg galt. Klar ist bisher nur: Die Einnahmen aus dem Bordell wurden nicht richtig versteuert. Die Steuerschuld beziffern die Behörden auf etwa vier Millionen Euro.

Die Vorsitzende Richterin bittet den Angeklagten, von sich zu erzählen. Er sei in Köln zur Schule gegangen, sagt Michael G. Danach habe er eine Lehre als Kfz-Schlosser bei Citroën gemacht. Mit 20 Jahren sei er nach Australien gegangen, schraubte sechs Jahre lang bei Porsche in Melbourne. Nebenbei jobbte er als Türsteher. Seit November 2000 habe er dann im Eros-Center gearbeitet, erzählt G., "in der Sicherheit".

Michael G. ist verheiratet, er lebt mit seiner Frau in Köln: zwei Zimmer, 57 Quadratmeter, für den Wohnungskredit liehen sie sich 50.000 Euro von der Sparkasse. Wenn er in Hamburg gewesen sei, habe er oft im Eros-Center geschlafen, sagt Michael G., für eine zweite Wohnung habe das Geld nicht gereicht. Er ist nicht vorbestraft, hat ein Herzleiden, dazu Diabetes. Warum er Geschäftsführer des Eros-Centers geworden sei, fragt ihn die Richterin. "Ich war froh, nicht mehr als Wirtschafter arbeiten zu müssen", sagt Michael G., die Arbeit an der Rezeption sei anstrengend. "Mein Rücken machte mir Probleme."

Mittwoch, 9. September, Landgericht, Prozess gegen Michael G. Wenigstens eine Million Euro solle Michael G. zurückzahlen, fordert der Staatsanwalt. "Es gibt keine Mittel für eine Rückzahlung, nicht mal im Ansatz", erklärt sein Verteidiger. Wo denn das Geld geblieben sei, will das Gericht wissen. "Jeden Monat hatte Herr G. Aufwendungen von 10.000 Euro für das Laufhaus", sagt der Verteidiger. Außerdem sei Geld an weitere Personen gegangen, aber dazu wolle Herr G. keine Angaben machen.

Michael G. ist Teil einer Welt, in der die Bosse eiserne Spielregeln aufstellen, an die man sich zu halten hat. Er schweigt.

Dienstag, 22. September, Amtsgericht, Prozess gegen die Eros-Center-Gang. Vier mutmaßlichen Mitgliedern der Gang, die das Eros-Center kontrolliert haben soll, wird vorgeworfen, zwei Türsteher vor einem Club in der Großen Freiheit angegriffen zu haben. Eine Kamera hat die Tat damals aufgezeichnet. Es war am 4. Januar, 6.48 Uhr, fünf Männern wird der Einlass in den Club verweigert. Diskussionen, Gemenge, dann ein erster Schlag gegen den Kopf eines Türstehers. Eine Bierbank fliegt, ein Barhocker. Jemand zückt ein Messer, ein anderer schmeißt einen Aschenbecher. Plötzlich zieht einer der Männer eine Pistole, schießt auf einen der Türsteher und trifft dessen Bein. Die Angreifer fliehen. Der mutmaßliche Schütze soll sich inzwischen ins Ausland abgesetzt haben. Die anderen vier, die in die Schlägerei verwickelt waren, sitzen schweigend im Gericht: angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auch sie sind Teil der Welt, in der Wahrheiten gefährlich sind. Es geht um Macht, um Kontrolle und Gehorsam bis in den Gerichtssaal.

Als Zeuge ist der angeschossene Türsteher geladen. Die Kugel, die ihn traf, zerschmetterte sein Sprunggelenk, Schien- und Wadenbein splitterten. Viermal sei er bereits operiert worden, eine fünfte OP sei geplant. Es war sein erster Arbeitstag als Türsteher. "Es ist schon so lange her, seitdem ist sehr viel passiert", sagt der Zeuge. "Ich erinnere mich nicht mehr an so viel."