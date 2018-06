"Er war ein äußerst talentierter Boxer, sah gut aus, war aber schüchtern. Der gelernte Dekorationsmaler wollte jedoch nicht sein Leben lang Wände anstreichen und Schablonen auspinseln. So wagte er den Sprung aus der Provinz in die Metropole an eine renommierte Akademie. Er probierte sich in einem etablierten Stil aus, schloss sich dann den neuen Wilden an, mit denen er erfolgreich ausstellte.



"Entscheidend für seinen Lebens- und Werklauf waren zwei Begegnungen: die eine mit den Werken des Gründervaters der modernen Malerei, die er sorgfältig studierte, die zweite mit einem Ideen sprühenden Revolutionär. Gemeinsam gingen sie auf Reisen und besprachen ihre Arbeiten. Im Dialog, aber jeder auf ganz eigene Weise, schufen sie Werke, in denen sie das Motiv in einer Komposition aus gegensätzlichen Rhythmen auflösten. Der penible Arbeiter entfernte sich allmählich von dem hyperproduktiven Freund und ging seinen eigenen Weg.



"Als Erster experimentierte er mit Papierplastiken, fügte Buchstaben in seine Arbeiten ein und verwendete Sand. Nun deformierte er nicht mehr, er formte Stillleben aus einfachen Motiven und Gegenständen wie Bistrotischen oder Tischtüchern. Dabei folgte er seiner wenig prätentiösen Devise: "Man muss sich mit dem Entdecken begnügen und auf das Erklären verzichten."



"Wichtig war ihm, was er machte, und nicht, was er war. Deshalb hielt er sein Privatleben unter Verschluss und verzichtete auf Selbstporträts. Öffentlich demonstrierte er allein seine Vorliebe für schöne Autos. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 42:

Walter Benjamin, 1892 in Berlin geboren, nahm sich am 26. 9. 1940 auf der Flucht vor den Nazis das Leben. Heute zählt man ihn zu den vielseitigsten Autoren. Sein Aufsatz "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" erschien 1936 im Exil, das Zitat stammt aus "Berliner Kindheit um Neunzehnhundert"