Freitagabend gegen Braunschweig ist die Benteler Arena gut gefüllt. Endlich mal wieder! Alle wollen Effe sehen, Stefan Effenberg, den neuen Mann des SC Paderborn, den einst so erfolgreichen Mittelfeldspieler, der mit Bayern München alles gewann, der seinem Kameraden Strunz die Frau ausspannte, der im Stadion enttäuschten Fans den Stinkefinker zeigte, der zuletzt von sich reden machte, als er nach dem Oktoberfest alkoholisiert in eine Polizeikontrolle fuhr.

Effe, 47, das ausgewachsene Enfant terrible des deutschen Fußballs, ein Mann von borisbeckerhafter Statur, soll den glücklosen SC Paderborn vor dem Abstieg in die dritte Liga retten. Als Trainer. Vor drei Jahren erwarb er seine Lizenz. Eine Mannschaft, die er trainieren könnte, fand sich bisher nicht. Unten wollte er nicht einsteigen, oben wollte ihn niemand haben. Einen Teamchef ohne jede Erfahrung verpflichten? Dazu braucht es Mut oder Verzweiflung.

In Paderborn ist beides vorhanden.

Da hat eine Stadt, von der niemand weiß, wo sie liegt, jahrelang einen Zweitligaklub, ohne ihn groß zu beachten. Keine bekannten Spieler, wenig Geld, und plötzlich steigt der SCP im Sommer 2014 in die Erste Bundesliga auf. Sofort setzt die Begeisterung ein. Das Stadion ist dauerausverkauft, Fußball wird zum bestimmenden Thema, und wohin die Paderborner auch kommen, überall werden sie auf ihren Verein angesprochen. Wie gut das tut. Die Stadtverwaltung plakatiert den Slogan "Aufsteigen ohne abzuheben", als wollte sie daran erinnern, dass Hochfliegendes und Bodenständiges eigentlich Gegensätze sind.

Die ostwestfälischen Kicker schlagen sich wacker. Bis zum letzten Spieltag können sie hoffen, dann kommt der Abstieg. Die Stadt kümmert es nicht sonderlich. Man fühlt sich "für immer aufgestiegen" in der Selbstachtung wie in der Wahrnehmung der Fußballwelt.

Das Stadion tobt

Zweite Liga? Na und! Der Verein ist gewappnet. Man hat über die Einnahmen aus den Fernsehübertragungsrechten alle Schulden getilgt, das Trainingszentrum steht demnächst, und man wird die wertvollen Erfahrungen aus der ersten Liga eine Etage weiter unten bestimmt nutzen können. Vielleicht sogar zum Wiederaufstieg?

Die Zuversicht hält nur wenige Wochen. Denn der Fahrstuhl in die zweite Liga bleibt nicht oben in der Tabelle stehen. Er fährt weiter in die Tiefe, Spiel um Spiel, von "Angsthasenfußball" ist die Rede und dies in der Stadt des Doms mit dem Hasenfenster, das für Kraft und Erlösung steht.

Als Platz 15 erreicht ist, zieht die Vereinsführung die Notbremse. Die Kabinentür öffnet sich vor halb leeren Rängen. Viele Kurzzeitfans finden den Weg ins Stadion nicht mehr. Gibt ja noch andere Dinge im Leben. Der Verein entlässt den Trainer. Dessen Namen kannte keiner, als er berufen wurde, was guter Paderborner Tradition entspricht. Man will Talenten eine Chance geben. Diese Chance hat Markus Gellhaus nicht genutzt.

Er hatte allerdings auch keine leichte Aufgabe. Denn die Bundesligamannschaft gab es nach dem Saisonende praktisch nicht mehr. Vierzehn Spieler gingen, viele zu Erstligavereinen, auch der charismatische Trainer André Breitenreiter, der jetzt auf Schalke wirkt. Einige Spieler wollten gern wechseln, schafften es aber nicht und muffeln seither: Zweite Liga? Nur ungern. Einige Leistungsträger saßen zuletzt sogar auf der Reservebank.

Braunschweig liegt auf dem vierten Platz, ist auswärts ohne Gegentreffer. Trainer Effenberg holt Moritz Stoppelkamp von der Bank in die Startelf zurück. Der bedankt sich in der 18. Minute mit dem 1:0. Braunschweig ohne Konzept. Das Stadion tobt.