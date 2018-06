Für weitere Artikel zur Serie "Stimmt's?" klicken Sie auf dieses Bild. © Jeff J. Mitchell/Getty Images

Auch wenn der Trend in Deutschland rückläufig ist: Antibiotika werden in der Tiermast immer noch viel zu großzügig eingesetzt, obwohl ihre Nebenwirkungen wohlbekannt sind. Im Stall befördern sie die Auslese resistenter Erreger, gegen die nachher kein Mittel mehr hilft. Aber auch beim Menschen können sie unerwünschte Wirkungen haben. Schließlich soll niemand Antibiotika schlucken, der gesund ist. Oft wird jedoch einfach gesagt: Das verkocht alles! Aber ist das wirklich so? Es gibt nicht viele Studien zu dieser Frage.

Im Jahr 2013 veröffentlichten ägyptische Forscher von der Universität Kairo eine Studie im Journal of Food and Drug Analysis (Abu-Raya et al., 2013). Sie waren in Giseh auf den Markt gegangen, um Hähnchenbrüste und -schenkel einzukaufen. Von denen suchten sie sich die Stücke mit den höchsten Rückständen an Tetracyclinen aus, einer in der Tiermast häufig eingesetzten Gruppe von Antibiotika.



Dann wurden die Proben auf drei Arten zubereitet: Kochen im Topf, Backen im Ofen und Garen in der Mikrowelle, und das jeweils über drei unterschiedliche Dauern. Daraus errechneten die Autoren, nach welcher Zeit sich 90 Prozent der Antibiotika zersetzt haben.

Ihr Ergebnis: Man braucht Geduld. Und es kommt auf die Art des Antibiotikums an. In diesem Fall wurden vier verschiedene Tetracycline untersucht. Beim Kochen dauerte die Verminderung zwischen 37 und 76 Minuten, beim Backen sogar bis zu 170 Minuten. Am effektivsten war die Mikrowelle: zwischen 13 und 40 Minuten dauerte es, bis nur noch zehn Prozent der ursprünglichen Antibiotika im Fleisch waren.

Das sind ziemlich lange Garzeiten, wie sie in der arabischen Küche üblich sind. Wer seine Hähnchenschnitzel nur ein paar Minuten in der Pfanne brät, der wird die Antibiotikamenge kaum reduzieren. Und bitte keine Arroganz gegenüber ägyptischem Geflügel: Laut einer Studie des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums von 2012 erhielten damals immerhin 92 Prozent unserer Hähnchen Antibiotika.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio