Inhalt Seite 1 — Der Renner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sein Gesicht ist gezeichnet von Schmerzen, die Zähne hat er zusammengebissen; schon bei Kilometer 30 hatte er sich wiederholt die Hüfte und den Bauch gehalten. Aber da liegt noch mehr in seinen Zügen, etwas, das stärker sein muss als die Qual: der unbedingte Wille.

Arne Gabius ist schon zwei Stunden und sieben Minuten gelaufen, eigentlich eher gerannt, er hat mehr als 40 Kilometer in einem Tempo zurückgelegt, in dem normale Menschen noch nicht einmal einen Sprint zum Bus schaffen. Wird es reichen? Er blickt immer wieder auf die Uhr und setzt dann auf der Zielgeraden, als der Körper eigentlich nichts mehr hergeben kann, mit letzten Reserven zum Schlussspurt an. Reißt im Ziel die Arme nach oben, taumelt ein paar Schritte. Dann lässt er sich einfach auf den roten Teppich fallen.

Geschafft. 42,195 Kilometer in zwei Stunden, acht Minuten, 33 Sekunden.

Der gebürtige Hamburger Arne Gabius vom Lauf Team Haspa Marathon hat beim Frankfurt Marathon am vergangenen Sonntag die Bestmarke über die Marathon-Distanz geknackt, die seit 27 Jahren kein deutscher Athlet zu erreichen vermocht hatte – 1988 hatte der Dresdner Läufer Jörg Peter den bisherigen deutschen Rekord von zwei Stunden, acht Minuten und 47 Sekunden in Tokio aufgestellt. Gabius, der vor dem Start selbstbewusst angekündigt hatte, so schnell zu laufen wie kein Deutscher vor ihm, war 14 Sekunden schneller als der Dresdner.

"Ich wollte was riskieren, ich wollte wissen, was ich kann, und ich weiß jetzt, was Marathon bedeutet", sagte Gabius nach dem Rennen im Hessischen Rundfunk. Die ersten Kilometer hatte er in einer Spitzengruppe von etwa 20 Athleten so schnell zurückgelegt, dass er beim Halbmarathon mit einer Stunde, drei Minuten und 23 Sekunden sogar noch schneller als geplant war. Doch bei der Marke von 25 Kilometern musste er abreißen lassen, der Äthiopier Sisay Lemma Kassaye sowie zwei kenianische Athleten waren schneller als er. "Es tut weh. Es ist Leistungssport, da geht man an seine Grenzen", sagte er im hr-Fernsehen.

Aber es ging alles gut: Gabius landete auf dem vierten Platz und sicherte sich damit nicht nur den Titel des Deutschen Meisters – er qualifizierte sich obendrein als erster deutscher Läufer für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro.

Ist der 34-Jährige also der perfekte Olympia-Botschafter für die Hamburger Bewerbung?

Das hätten viele gern so. Aber viele sagen auch, dass dafür vieles in der Stadt nicht richtig gelaufen sei.