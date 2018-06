Wäre er da, könnte man treudoof fragen: "Haben Sie das alles gekocht?" Es heißt ja was, wenn einer sein Restaurant mit über tausend Rezeptbüchern ausstaffiert. Frank Brüdigam lässt sich aber nicht blicken, also darf man aus dem berstend vollen Bücherschrank wohl herauslesen, was man will: Stolz auf so ein Repertoire, aber auch eine Verbrüderung mit den Hobbyköchen, die solche Werke horten. Von denen muss es in Eimsbüttel einige geben, warum sonst hätte der Stadtteil so viele Bio-Supermärkte und so wenige herausragende Restaurants?

Brüdigam ist ein gestandener Koch, der viele Stationen durchlaufen hat, von Kampnagel bis Kensington Palace. Und seit er vor vier Jahren sein eigenes Lokal eröffnet hat, geht man zu ihm, wenn man sich an der Osterstraße etwas gönnen will.

Wobei das Brüdigams den schluffigen Charme der Nachbarschaft eher noch übertrifft. Wo keine Bücher stehen, hängen kuriose Sammlerstücke aus den letzten Jahrzehnten. Auf den Tischen: kariertes Tuch und Gewürzstreuer wie damals bei Oma; nur das Maggi fehlt. Auch die Küche arbeitet gegen Schwellenängste an. Das Leben, erklärte mal der Patron, sei kompliziert genug.

Das war die Bouillon mit den Steinpilzravioli in der Herstellung sicher auch. Aber das soll man nicht schmecken, nur die schlichte Harmonie von zwei guten Waren, leicht verfremdet durch einen Schuss Portwein. Diesem Muster folgen viele Gerichte: bewährte Speisen mit saisonalen Zutaten und jenem Dreh, der vermitteln soll, warum man hier etwas mehr zahlt als bei den Nachbarn.

Es klingt ja auch sehr weltgewandt: "Jakobsmuschel mit Tahiti-Vanillesalz auf orientalischem Hokkaidokürbis-Apfelragout". Doch der Orient bleibt mangels Würzung verhalten, und die etwas matschige Muschel erinnert mehr ans eigene Gewürzregal, wo ein paar dieser nutzlosen Aromensalze verstauben. Ähnliches gilt für das Parma-Schweinefilet im Kakaomantel auf lauchlosem Champignon-Lauchgemüse, nur dass hier das ausgezeichnete Fleisch seiner erratischen Würzung genug entgegensetzt.

Das lässige Trödelladen-Ambiente wäre geeignet, einen solche kleinen Schwächen locker nehmen zu lassen. Es leidet allerdings unter der Geschäftsmäßigkeit, mit der die Kellnerinnen ihre Arbeit versehen. Wortreich werden sie nur auf die Frage, warum es hier so heiß sein muss – ein Lüftungsproblem offenbar.

Umso verblüffender dann das Dessert, ein fantastischer Apfel-Crumble mit krümeligem Karamell-Zimteis, zu dem es sogar eine zwölf Jahre alte Riesling-Auslese gibt. Das muss die Aura des Chefs sein, der eben aus dem Urlaub zurückgekehrt ist und am Tisch vor der Tür sitzt. Man sieht nur die obligate Schirmmütze und das Glimmen seiner Zigarre. Dass man sein Essen als Routine abtut, nimmt er gelassen: "Man darf die Gäste nicht überfordern." Doch ein paar Gerichte seien anders, raunt er, "die koche ich nur für mich". Für diesen Marlon-Brando-Auftritt allein möchte man wiederkommen.

Brüdigams, Eppendorfer Weg 98, Eimsbüttel. Tel. 57 01 29 99, montags bis samstags von 11–23.30 Uhr. Menü ab circa 30,– €.