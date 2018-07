Was Cocos Augen gesehen haben, bleibt für meine Generation unvorstellbar. Nachdem er 17 Monate in Theresienstadt verbracht hatte, wurde er nach Auschwitz deportiert. Im Morgengrauen des 3. Oktober 1944 erreichte er einen Schicksalsort des 20. Jahrhunderts – die Rampe von Auschwitz-Birkenau. Coco stand stramm vor Dr. Josef Mengele, SS-Lagerarzt, Herr über Leben und Tod, und wurde zur Zwangsarbeit geschickt. Und, kaum zu glauben: Am selben Tag erkannte ihn ein Fan, der ihn oft in Berlin gehört hatte, und verschaffte ihm eine Gitarre. So machte Coco in Auschwitz Musik: für den Lagerältesten oder zur Unterhaltung der SS-Wachen. Oft stand seine Kapelle am Lagertor und spielte "La Paloma" , während todgeweihte Männer, Frauen und Kinder zu den Gaskammern marschierten. Coco spielte in der Hölle ums Überleben.