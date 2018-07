Ein bestimmter Signalton, der auf so vielen Handys eingestellt ist, dass, wenn er losgeht, im Umkreis von 500 Metern alle Leute zucken, weil sie denken, sie hätten eine Nachricht bekommen, geht so: Bling!! Statt "Schau, meine Diamanten und Geldscheinbündel, ich hab so viel, ich kauf euch alle" sagt man im Hip-Hop-Slang: Bling-bling! Statt zu riskieren, dass es mit anderen Männern rumhängt, kauft ein Mann, der so redet, seinem Mädchen besser einen großen: Ring! Und wie macht das Telefon in allen Sprachen? Ring-ring!!

Auf dieser Assoziationskette beruht der Smash-Hit der Woche des kanadischen Rappers und Sängers Drake. Er bewegt sich schon länger zwischen den global erfolgreichsten Genres der Gegenwart, dem maskulin codierten Hip-Hop und dem eher feminin besetzten R ’n’ B. Er arbeitet mit der mächtigen Künstler- und Produzentenclique um Jay-Z und Kanye West, weshalb die Welt, repräsentiert durch das Netz, auf jedes Detail seines Werks lauert.

In Hotline Bling beklagt er sich jetzt bitterlich über eine Verflossene, die immer öfter ausgeht und dabei immer weniger anhat, sich also sehr zu ihren Ungunsten verändert, seit die beiden nicht mehr telefonieren: "Früher hast du mich nachts angerufen, wenn du meine Liebe brauchtest. Wenn es auf dieser Hotline Bling gemacht hat, wusste ich, das kann nur eines bedeuten."

Mit dem Video zum Song hat Drake seine Fans heftig hypnotisiert. Er (29) befindet sich da in einem Kubus aus Leuchtstoffmitteln, die ständig die Neonfarbe wechseln. Auch Drakes Outfit wechselt häufig. Es umgeben ihn Frauen, die einem zu Beginn als Angestellte einer Telefonsex-Hotline vorgestellt werden ("Ich liebe Füße!").

Im Gegenlicht des Dancefloors ragen ihre Hintern so weit heraus, dass man sich um ihr Gleichgewicht sorgt. Es handelt sich aber auch dabei um frei flottierende Signifikanten. Das von Szenefrauen wie Jennifer Lopez, Kim Kardashian und Nicki Minaj als wichtigstes Accessoire des Jahrzehnts getragene sekundäre Geschlechtsmerkmal heißt auf Englisch booty und der Anruf, mit dem man sich um Intimität bewirbt, wenn es sehr spät geworden ist, booty call.

Es ist deshalb fast über die Maßen klar, worum es in dem Video geht, die Frage ist nur: Was macht Drake da, während er singt? Tanzt er? Sein Bewegungsstil ist so merkwürdig, das Netz hat ihn sofort zerlegt und weiterverarbeitet, hat Sekunden aus dem Video geschnitten und ummontiert, Tennisschläger in seine Hand gemalt, ihn als Pizzabäcker imaginiert und ihm Salsa in die Tonspur gelegt. Alles, um seine kuriosen Moves plausibel zu machen.

So verdaut und vervielfältigt zu werden ist das Größte, was einem im Internet passieren kann: ein Mem. Es bringt einen Hit ganz nach vorn. Nur wäre es Drake diesmal eigentlich wichtiger gewesen, eine Nummer-eins-Single zu landen. Denn auch wenn viele seiner Songs und Alben Chartstürmer waren, ganz oben stand er noch nie. Fast hätte er es mit Hotline Bling geschafft. Aber sein exklusives Geschäft mit Apple Music, das sein Video veröffentlichte, verdarb ihm den Erfolg. Weil Apple keine Klickzahlen an die für die Billboard Charts zuständige Stelle meldet, verpuffte der Enthusiasmus des Netzes ungemessen. Drake blieb nur Zweiter hinter The Hills, der Single seines ehemaligen Protegés The Weeknd, in der es um ähnliche Probleme geht ("Ich ruf dich erst um halb sechs an ... Ich mag es, wenn du mich anfasst, mich nicht spürst"). Beide sind Kanadier, wie auch Justin Bieber, der Junge auf Platz drei (What Do You Mean?, ein Lied für Mädchen, die sich nicht klar ausdrücken können).