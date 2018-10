Für sündhaft gutes Essen gilt ebenso wie für Warnungen vor ihm: Es kommt auf die Dosierung an. Um zu zeigen, wie schädlich Zucker ist, hat der Australier Damon Gameau in einem Selbstversuch zwei Monate lang jeden Tag 40 Teelöffel Zucker gegessen. Sein Film Voll verzuckert, der jetzt in die Kinos kommt, genießt große öffentliche Beachtung – der nur ein geringer Erkenntnisgewinn gegenübersteht: Dass Zucker in großer Menge dick macht und langfristig der Gesundheit schadet, weiß jeder. Und auch dass sich in Joghurt, Frühstücksflakes und Müsliriegeln oft viel Zucker verbirgt, ist lange bekannt ...

Damit doch noch eine Geschichte daraus wird, dokumentiert Regisseur Gameau, wie er selbst dick, lethargisch und pickelig wird. Irgendwo in Kentucky filmt er einen Teenager mit verfaulten Zähnen. Im australischen Outback besucht er Gräber von Aborigines, die angeblich wegen ihres Zuckerkonsums früh gestorben sind. Wer Zucker isst, verrottet also und stirbt jung? So eine Brachialbotschaft taugt zur Einstimmung auf Halloween, nicht zur Gesundheitsaufklärung.

Psychologen bezweifeln, dass übertriebene Angstappelle überhaupt Verhaltensänderungen bewirken. Fühlen sich Adressaten erst einmal bevormundet, reagieren sie eher trotzig auf solche Botschaften. Selbst falls Voll verzuckert das Verhalten des Publikums beeinflusst, muss das nicht unbedingt gut sein: Wer eine Speise dämonisiert, sollte sich fragen, was die Menschen stattdessen essen werden. Der Regisseur führt eine zweifelhafte Alternative vor. Nach dem Selbstversuch hält er sein Frühstück als gutes Beispiel in die Kamera. Dominiert wird es von gebratenem Speck.

Ausgerechnet Speck, ausgerechnet jetzt! Hat doch gerade die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation WHO Wurst, Schinken und anderes verarbeitetes Fleisch als krebserregend eingestuft – das zweite ernährungspädagogische Großereignis dieser Woche. Regelmäßiger Konsum, so warnen die Forscher, erhöhe das Risiko für Darmkrebs. Auch der Genuss von unverarbeitetem Rind-, Schweine- und Lammfleisch lässt nach Einschätzung der Experten das Krebsrisiko steigen. Das ist im Prinzip lange bekannt. Aufsehen erregte die Studie vor allem durch die Pauschalisierung in der Berichterstattung: Wurst macht Krebs.

Sowohl mit der penetranten Pädagogik des Dokumentarfilms als auch mit der nüchternen Aufklärung der WHO empfiehlt sich ein gelassener Umgang. Für eine gesunde Ernährung gilt immer noch: von allem etwas, mehr Gemüse als Zucker und Speck. Falls aber Zucker und Speck, dann bitte unbedingt ohne Gedanken an faulige Zähne oder Darmkrebs.

