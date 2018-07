Mehr Elite, mehr Allianzen!

Der Präsident der TU Kaiserslautern, Helmut J. Schmidt, fordert Änderungen bei der Exzellenzinitiative

Ja, die bisherigen Durchläufe der Exzellenzinitiative waren durchaus ein Erfolg. Sie haben Bewegung in die Hochschullandschaft gebracht und eine Reformdynamik hervorgerufen, von der alle Universitäten in Deutschland profitiert haben. Insbesondere traditionsreiche, große Universitäten mit ihren Konzepten, vor allem in der dritten Säule, der Zukunftskonzept-Förderung, aber auch einige junge Universitäten. Das hat diesen Standorten auf internationaler Ebene mehr Sichtbarkeit gebracht. Dies lässt sich heute in den internationalen Rankings sehr gut ablesen.

Trotzdem wäre eine Neuauflage mit der gleichen Systematik für das deutsche Hochschulsystem nicht optimal. Deutschland steht für starke Fachbereiche mit einer breit gefächerten, exzellenten Forschung, auch in Kooperation mit den universitätsnahen Forschungsinstituten. Aus meiner Sicht braucht es größere Modifikationen in der Initiative, um den traditionellen Stärken unserer Hochschullandschaft gerecht zu werden.

Deshalb schlage ich für die Exzellenzinitiative 3.0 zwei zentrale Änderungen vor:

Mehr Elite: Aus der dritten Förderlinie sollte eine Handvoll Eliteuniversitäten gekürt werden, die dieses Etikett verliehen bekommen – aber langfristig verbunden mit Evaluationskriterien. Gekoppelt damit wäre eine gute Finanzierung, eventuell als "Bundesuniversitäten". So würde Augenhöhe mit internationalen Spitzen-Universitäten, wie zum Beispiel der ETH Zürich oder Cambridge, wenigstens eingeleitet werden. Bewerben dürften sich alle Universitäten, die bisher in der dritten Förderlinie schon einmal erfolgreich waren, auch die, die nach der ersten Runde wieder "zurückgestuft" wurden. Das wären insgesamt 14 Standorte.

An vielen deutschen Universitäten gibt es exzellente Gruppen. Dies wird durch die breite Verteilung von Sonderforschungsbereichen der Deutschen Forschungsgesellschaft, aktuell an 56 Universitäten, eindrucksvoll belegt. Diese breit gefächerte Forschungsexzellenz macht die Stärke des deutschen Hochschulsystems aus und muss möglich bleiben. Auf keinen Fall sollte deshalb neben der Handvoll Eliten ein Ligasystem angedacht werden, in dem etwa zusätzlich weitere 20 forschungsstarke Standorte identifiziert werden. Der Effekt für die verbleibenden Universitäten wäre fatal. Sie würden so ihre lokalen Exzellenzen nach und nach verlieren und weniger Forschungsnachwuchs an sich binden können. Das deutsche Universitätssystem würde qualitativ verarmen und die Schere zwischen den "Klassen" immer größer werden. Deshalb schlage ich auch Änderungen an den ersten beiden Förderlinien vor.

Regionale Allianzen: Die Förderung der Exzellenzcluster-Linie soll fortgesetzt werden, allerdings mit zwei gleichwertigen Ausrichtungen, einer mit dem Fokus auf der Grundlagenforschung und einer mit dem Fokus auf angewandter Forschung. Die Graduiertenschulen könnten hier mit einfließen. Man bliebe, wie bisher, bei den befristeten Förderzeiträumen. Bei der Ausrichtung mit Schwerpunkten in der angewandten Forschung könnten Verbünde mit Forschungsinstitutionen wie zum Beispiel Fraunhofer, Leibniz und Helmholtz gezielt förderfähig werden.

Generell sollten im Rahmen der nationalen Initiative stärkere Anreize für eine institutionenübergreifende Zusammenarbeit geboten werden. Dabei könnten auch regionale Verbünde von Hochschulen, Instituten und Unternehmen mit ins Spiel kommen.

Ein Beispiel für eine solche Vernetzung ist die Science Alliance Kaiserslautern als Verbund von aktuell insgesamt 16 Mitgliedern, darunter unter anderem Institute wie Fraunhofer oder Max-Planck sowie die Hochschule Kaiserslautern und das Westpfalzklinikum. Weitere namhafte Industrieunternehmen sollen hier in Kürze hinzukommen. Solche regionalen Verbünde bergen die Vorteile, dass Stärken der teilnehmenden Universitäten, Hochschulen und Institute weiterentwickelt, Synergien geschaffen und die Lehre und Forschung der Standorte und Regionen attraktiver gemacht werden für Studierende und Unternehmen. Die Innovationskette von der Grundlagenforschung bis hin zur Produktentwicklung in ausgewählten Themenbereichen befindet sich damit an einem Standort. Dies ist eine Dimension von Exzellenz, die wir in Deutschland brauchen.

Exzellenzinitiative Infobox Blatt 44 Was wird aus den Besten? Im Herbst 2017 läuft die Exzellenzinitiative aus. Die Finanzierung einer nächsten Runde des Programms ist sicher. Unklar ist aber noch, wohin das Geld künftig fließen wird. Darüber verhandeln hinter den Kulissen Vertreter aus Bund und Ländern. Erst im Januar soll die Imboden-Kommission, besetzt mit internationalen Experten und geleitet von dem Schweizer Wissenschaftsmanager Dieter Imboden, ihre Empfehlungen aussprechen, wie es weitergehen soll. Bislang besteht die Exzellenzinitiative aus drei Säulen: Gefördert wird der Aufbau von Graduiertenschulen und die Einrichtung von Exzellenzclustern (fachübergreifende Forschungsprojekte). Außerdem werden Unis mit den besten Zukunftskonzepten prämiert. Das sind die Elite-Unis, momentan gibt es elf. In zwei Förderphasen wurden bisher mehr als 4,6 Milliarden Euro zusätzlich in die Hochschulforschung investiert.

Verbünde sollten auch standortübergreifend sein können. Zusammen mit der Johannes Gutenberg Universität Mainz betreibt meine Universität beispielsweise erfolgreich eine Graduiertenschule, die von der Bundesexzellenzinitiative in beiden Runden gefördert wurde. Wie oben dargelegt, plädiere ich zwar nicht für eine Fortsetzung der Graduiertenschulen als eigene Förderlinie. Ich hielte es aber für durchaus sinnvoll, dass die vorgeschlagene erweiterte Linie der Exzellenzcluster auch solche standortübergreifende Zusammenarbeit – wie bei uns praktizert – erlauben würde.

Insgesamt erhielten wir damit eine Initiative, die dem gerecht würde, was das deutsche Universitäts- und Hochschulsystem ausmacht – Exzellenz in mehreren Dimensionen, örtlich und inhaltlich.