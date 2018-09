Es gibt einen alten Spruch in Rom: "Vertraue dich keinem Priester an!" Das soll nicht heißen, die Männer der Kirche seien alle indiskret. Es heißt nur, wer etwas zu beichten hat, kann zwar mit Absolution rechnen, sofern er bereut. Doch er kann sich nie sicher sein, ob sein Beichtvater selbst so vergebungsbereit ist, wie Gott will. Ob der Priester nicht insgeheim doch ein Rigorist ist. Meistens, so behaupten die Römer, "bleibt etwas an dir hängen, wenn du zu ehrlich bist".

Auch deshalb wollen die Katholiken, dass ihre Kirche weniger rigoros urteilt in Sachen Ehe- und Sexualmoral. Sie sind keineswegs nur Laxisten, die einen Freibrief fordern für ihr freizügiges Liebesleben. Sie sind normale, manchmal sogar fromme Leute, die wissen, dass sie nicht perfekt sind, mit den Worten der Kirche: Sünder. Sie hätten nur gern, dass ihre Priester nicht mehr in Sündenregistern denken und dass das Lehramt ein paar Standardsituationen des modernen Zusammenlebens nicht mehr pauschal verdammt: Sex ohne Ehe, Liebe ohne Trauschein, Kinderwunsch ohne Heiratsabsicht, Heirat nach Scheidung.

Ist das möglich? Vergeben statt verurteilen? Darüber haben die Weltbischöfe in Rom nun drei Wochen gestritten. Der Papst sagte am Ende: Ja! Das hatte er allerdings auch vorher schon gesagt. Diesmal, in seiner Abschlussrede zur Familiensynode, klang es so: "Die wahren Verteidiger der Lehre sind nicht die, die ihren Wortlaut ehren, sondern ihren Geist; nicht die Gesetzestexte, sondern die Großzügigkeit von Gottes Liebe." Die Gesetze und Gebote seien wichtig. Doch am wichtigsten sei Barmherzigkeit. Damit das auch alle Synodenväter glaubten, watschte der Papst wieder die Unbarmherzigen ab: "Die Synode war auch dazu da, jene Hartherzigkeit aufzudecken, die sich oft hinter der kirchlichen Lehre verbirgt – um vom Stuhl Mose herab über schwierige Fälle und verletzte Familien zu richten – manchmal überheblich und heuchlerisch." Das Evangelium selber spreche gegen die, die es zur Doktrin verhärten, es verwandelten "in tote Steine, mit denen man nach anderen wirft".

So deutlich sagten es die Synodenväter leider nicht. Allerdings mussten sich auch 270 Mann auf ein einziges Papier einigen und am Ende über 94 Punkte abstimmen. Da das Ziel eine Zweidrittelmehrheit für jeden einzelnen Punkt war, mussten die Hartherzigen und die Gnädigen, die Steinewerfer und die Erneuerer sich zusammenraufen und einen Kompromiss finden. Und jeder von ihnen sollte glauben, dies sei sein Sieg.

Das führte im Vorfeld zu einem Bombardement von Einwänden: Über 400 "Interventionen" vor offenem Plenum, weit über 1.000 schriftlich eingereichte "Modi". Dazu theologische Empfehlungen von 13 kleinen Arbeitsgruppen, unterteilt nach Sprachen. Am Ende musste eine Schreibwerkstatt mit dem italienischen Erzbischof Bruno Forte an der Spitze alles ordnen. Das klang dann so: "Getaufte, die nach einer Scheidung zivil wieder geheiratet haben, müssen auf verschiedene Weise stärker in die christliche Gemeinschaft integriert werden, wobei jeder Anlass zu Skandal vermieden werden soll." Was heißt das? Viele Journalisten glaubten am Abend der Abstimmung, das heiße gar nichts.

Ein Irrtum. Er rührte auch daher, dass der 35-seitige Bericht tagelang nur auf Italienisch vorlag. Übersetzt wurden von Agenturen nur die am meisten abgeschliffenen und verklausulierten Paragrafen zu den Reizthemen wiederverheiratete Geschiedene und Homosexuelle. Aber schon ganz vorn im Papier stand, an alle Familien ergehe die Botschaft: "Wir wollen ihrer Wirklichkeit Gehör schenken und sie mit Großherzigkeit begleiten." Und: "Wir nähern uns der heutigen Familie in ihrer Vielfalt an." Das heißt: Wir wollen keine weltfremde Überlegenheitskirche. Wir wollen künftig nicht mehr nur verurteilen, was der katholischen Norm widerspricht.

Für viele Katholiken mag das längst klar sein. Als Agenda für die Weltkirche ist es revolutionär, es erlaubt einen historischen Wandel. Ob er gelingt, hängt aber von Priestern und Bischöfen ab. Sie könnten die Erneuerung, die in dem Kompromisspapier noch so steif und politbürohaft gewollt wird, auch blockieren. Dann müsste der Papst sie verbindlich machen. Letztes Jahr schon drohte er, er werde persönlich dafür sorgen, dass die Regelhuber, die "Brot in Stein verwandeln", sich nicht mehr durchsetzen. Nach der Synode will er nun ein eigenes Papier schreiben, das genauso rigoros barmherzig sein dürfte wie seine bisherigen Merksätze: "Kirche ist Kirche nicht für die Rechthaber und die Heiligen, sondern für die Sünder."

Lässt sich das rechtlich fixieren? Theologisch schlüssig herleiten? Betonkardinäle wie Wilfried Napier wehrten sich in Rom noch mit markigen Behauptungen wie: "Wir müssen die Sünden auch künftig Sünden nennen!" Derweil saßen im deutschsprachigen Synoden-Zirkel schon die gewieftesten Theologen zusammen und widerlegten ihn. Dass die Reformer und die Traditionalisten, dass namentlich der emeritierte Kurienkardinal Walter Kasper und der Glaubenspräfekt Gerhard Ludwig Müller sich einigten, wurde von der italienischen Presse als "deutscher Sieg" gefeiert. Wie kam er zustande? Wohl auch dadurch, dass Papst Franziskus die beiden Genannten im Vorfeld gemeinsam zu sich gebeten hatte. Und der Sprecher der deutschsprachigen Gruppe, der reformerisch gesinnte Wiener Kardinal Schönborn, war beim "Papa emeritus" Joseph Ratzinger zu Besuch.

Haben die Kontrahenten nun eine friedliche Revolution angeschoben? Oder sich gegenseitig neutralisiert? Tatsache ist: Ihre Argumente erlauben eine radikale Abrüstung der Kirche. Vor 50 Jahren, während des Zweiten Vatikanischen Konzils, wurden in Rom auch schon Reformtraktate verfasst – aber nachher nicht richtig umgesetzt. Das könnte diesmal anders sein. Der Papst will die Revolution. Er könnte sie vollenden.