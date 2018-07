Geschichte wiederholt sich nicht, und wenn, dann nur als Farce." Das hat Angela Merkel vor einigen Jahren gesagt, als die Euro-Krise noch jung war und das erste Hilfspaket für Griechenland gerade erst geschnürt wurde. Heute, drei Hilfspakete, vier Neuwahlen und einen Yanis Varoufakis später, ist die Nachricht, dass Griechenland bei den Reformen trödelt und deshalb ein Hilfskredit vorerst nicht ausgezahlt wird, tatsächlich nur noch eine Farce.

Das liegt weniger an dem Täglich-grüßt-das-Murmeltierhaften des Konflikts zwischen der griechischen Regierung und ihren Gläubigern als an seiner Harmlosigkeit. Was vor Kurzem noch als Existenzfrage der Europäischen Union galt, über Merkels Kanzlerschaft und ihren Platz in den Geschichtsbüchern entscheiden sollte und die Unionsparteien im Bundestag zu spalten drohte, hat nun alles Bedrohliche verloren. Ach ja, der Grexit, das waren noch Zeiten, denkt man und zieht wehmütig an der Zigarette.

Sind die Ängste also unbegründet gewesen und wir nur Hysteriker?

Kann sein. Vielleicht aber braucht eine Debatte heutzutage auch das kollektive Überdrehen, damit in einer Welt, die uns mit ihrer Fülle und ihrem Durcheinander so nahe tritt wie nie zuvor, nicht der Einzelne durchdreht. Horst Seehofer einmal ausgenommen.