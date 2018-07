Die Geschichte

Zuerst musst Du eine gute Gruselgeschichte finden. Du erkennst sie an drei Dingen: Sie spielt an einem unheimlichen Ort, etwa in einer Burg, einem Keller oder einem dunklen Wald. Es kommen finstere Figuren oder angsteinflößende Tiere darin vor. Und sie hat ein überraschendes Ende, bei dem man sich entweder erschreckt oder laut lachen muss. Das wichtigste ist, dass die Geschichte Dir selbst gefällt, nur dann kannst Du sie später gut erzählen.

Es gibt eine Menge Bücher, in denen Du fündig werden kannst – schau doch mal in der Stadtbücherei nach. Im Internet gibt es Seiten, auf denen Leute Gruselgeschichten sammeln. Dort solltest Du nur zusammen mit Erwachsenen suchen, denn oft sind dort auch richtig brutale Horrorgeschichten dabei, die nicht gruselig sind, sondern einfach nur Angst machen. Das soll bitte nicht passieren!

Die Vorbereitung

Vorbereitung ist alles. Und damit ist nicht gemeint, dass Du die Geschichte auswendig lernen sollst. Mach das auf keinen Fall, sonst klingt es später, als würdest Du ein Gedicht aufsagen! Damit Dein Vortrag locker und natürlich rüberkommt, musst Du richtig in die Geschichte abtauchen. Lies sie Dir zuerst ein paar Mal durch, damit Du die Handlung im Kopf hast. Dann leg das Buch oder den Zettel weg, und stell Dir alles ganz genau vor. Beginn mit der Umgebung: Stell Dich gedanklich an den Ort des Geschehens, und sieh Dich um: Wie sieht es dort aus, wie riecht es, wie klingen die Geräusche um Dich herum? Stell Dir alles so genau vor, dass Dir selbst ein Schauer über den Rücken läuft. Danach kommen die Figuren dran. Wenn in der Geschichte steht: "Dann kam ein Vampir zur Tür herein", mal Dir genau aus, wie der Vampir aussieht. Ist er groß und hager und schreitet elegant durch den Raum? Oder ist er klein, dicklich und schlendert? Je nachdem, wie Du ihn Dir vorstellst, wirst Du später ganz anders über ihn sprechen – selbst wenn Du dann gar nicht erwähnst, wie der Vampir aussieht. Zum Abschluss trag Dir die Geschichte einmal selbst vor, dann merkst Du, wie viele Details Du tatsächlich erzählen solltest. Achte drauf, dass Du Dich nicht verzettelst oder abschweifst und Deine Zuhörer sich nicht langweilen.

Das Erzählen

Wenn Du Dir alle Bilder der Geschichte eingeprägt hast, musst Du gar nicht viel beachten, sondern kannst einfach drauflosreden – als würdest Du von etwas berichten, was Du selbst erlebt hast. Ganz automatisch wirst Du Deine Hände benutzen, um zu zeigen, wie groß etwas ist, oder die Nase kraus ziehen, wenn du etwas eklig findest. Du wirst flüstern, wenn etwas unheimlich ist, und schnell reden, wenn es aufregend wird.

Damit Dein Vortrag richtig wirken kann, solltest Du für die passende Stimmung sorgen. Also das Licht ausmachen, vielleicht eine Kerze anzünden und alle Zuhörer ganz nah zusammen in einem Kreis versammeln. Wichtig ist, dass man Dein Gesicht gut erkennen kann und Du Deine Hände frei hast. Vielleicht bittest du einen Deiner Freunde, Dich mit einer Taschenlampe anzuleuchten, das sieht allein schon unheimlich aus.

Gregor von Papp ist Lehrer und Geschichtenerzähler in Würzburg