Wenn von zwei Menschen, die sich gerne haben, einer verreist, kann sich der Daheimgebliebene nicht nur auf die Rückkehr des anderen freuen, sondern – so will es ein alter Brauch – auch auf etwas, was er aus der Ferne mitbringt. Früher war das Mitbringsel immer eine Überraschung. Man konnte ja nicht erst in einem Briefwechsel zwischen Hamburg und Manila erörtern, ob es lieber eine Kaffeemahlmaschine oder eine Thermoskanne sein soll. Heute ist die Lage dank digitaler Technik eine andere. Da kann die ganze Familie miteinander diskutieren, was der Papa aus dem fernen Deutschland mitbringen soll.

In Hamburg gibt es gleich drei Orte, an denen diese Debatten täglich zu erleben sind. Sie nennen sich Seafarers’ Lounges. Es gibt sie in Altona, in der HafenCity und in Steinwerder, und im vergangenen Jahr kamen 20.000 Seeleute (oder sollten wir besser schreiben: Seafarers?), um dort erst via Skype zu telefonieren und dann einzukaufen.

Vergangene Woche verkündete der Leiter der Seafarers’ Lounges, was die Familien der Welt am häufigsten aus Hamburg verlangten. Es sind, Enttäuschung, keine Dieselmotoren ("Schatz, unsere Abgaswerte sind wieder über die vorgegebene Grenze gestiegen, kannst du aus Deutschland vielleicht einen verlässlichen Motor mitbringen?"). Es ist: Schokolade. Fünf Tonnen, allein in den Sommermonaten.

Eine Traumkonstellation für die Marketingabteilung der Stadt! Was sie alles zielgruppengerecht produzieren könnten: eine Hammaburg aus Traube-Nuss (die Sterne über den Türmen aus Trauben, das Kreuz aus Haselnuss). Einen Fernsehturm aus Nougat. Und vielleicht gar eine Elbphilharmonie aus Zartbitter, die bald an einem philippinischen Strand dahinschmilzt.