Dass Köln keine Schönheit ist, geben Kölner zu. Doch es kümmert sie nicht weiter. Ihre Stadt sei halt ein Gefühl. Aber was macht jemand, der in dieses größte aller Kölner Mantras nicht einstimmen mag? Der verzweifelt am architektonischen Tohuwabohu. Wie der Gast auf dem Weg zum gebuchten Hotel. Irgendwann durchmisst er eine letzte Gasse – und hält verblüfft inne. Ist das noch dieselbe Stadt? Mitten im Klinkerchaos öffnet sich ein platanenbeschattetes, von Sandsteinfassaden gerahmtes Geviert. Man hört das Insektengeräusch einer fernen Vespa, dann herrscht poetische Ruhe. Es ist, als habe der Platz sich hierher geflüchtet. Kein Wunder, dass sich das Hotel The Qvest im Beinamen ein hideaway nennt.

Den Anspruch, Versteck zu sein, nimmt es ernst. Nicht nur, dass seine Webseite auf Appetitmacherprosa verzichtet und lediglich Kontaktdaten bietet; auch wer direkt davorsteht, erkennt kaum die Lettern, die den Prachtbau als Hotel ausweisen. 1897 im neogotischen Stil als Stadtarchiv errichtet, ging er später an einen Versicherungskonzern und stand nach dessen Auszug leer. Vor einem Jahr eröffnete das Haus als Boutique-Hotel.

Der erste Eindruck im Inneren ist nahezu sakral: Licht strömt durch eine Fensterrose, aus Marmorsäulen wachsen schlanke Rippengewölbe. Dann fallen die Brüche auf. Eine Stehleuchte, die aussieht wie ein Zyklopenauge auf einem Kamerastativ; orchideenbestückte Reagenzgläser; oder ein paar zeitlos schnittige Sessel von Mies van der Rohe. Sie stammen aus der deutschen Botschaft in London, verrät der Vollbartmann in Skinny Jeans hinter der Rezeption. Er und seine Kollegen wirken eher wie Galerie- als wie Hotelmitarbeiter. Und das nicht nur optisch: Sie kennen alle Anekdoten, die sich um die Objekte ranken.

Die meisten Möbel sind Designklassiker aus den fünfziger und sechziger Jahren und verbinden sich mit den klaren Formen der Gotik zu einer lichten Coolness. Man verfällt ihr sofort. Auf dem Weg zum Zimmer kommt man an der Lounge vorbei – und will gleich einen dieser F51-Sessel ausprobieren, die Walter Gropius für das Direktorenzimmer im Bauhaus Weimar entwarf. Oder den berühmten D4-Klappstuhl von Marcel Breuer. Oder den Eames Lounge Chair, in dem man so präzise sitzt wie in einem Rennwagen.

Zwei honiggelbe Exemplare stehen auch im Zimmer, das mit sechs Metern Deckenhöhe und gewaltigen Bogenfenstern eins der schönsten ist. Jedes Mal beim Türöffnen glaubt man, Don Draper aus der Fernsehserie Mad Men sei schon drin und reiche einem gleich einen Manhattan. Gentleman-Chic, wohin man schaut: Das Eichenparkett ist mattschwarz lasiert, Designerleuchten stehen da wie Chrom gewordene Kraniche, ein muralgroßes Gemälde zeigt balgende Menschen in einem Wald. Das Bad wird durch bewegliche Holzparavents vom Raum abgetrennt. Stößt man sie an, fächern sie sich auf und geben den Blick frei auf glanzschwarze Kacheln und einen schwarzen Marmorwaschtisch mit der Maserung eines japanischen Kobe-Steaks.