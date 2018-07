Wenn man mit ihm verabredet ist, dann wünschen sie einem im Vatikan: "Viel Spaß mit dem nächsten Papst!" Luis Antonio Tagle aus Manila ist mit 58 Jahren für einen Kardinal erschreckend jung, und er sieht noch jünger aus, als er in einer Mittagspause der Familiensynode in die philippinische Botschaft stürmt. Sein Ornat flattert schwarz und rot hinter ihm her. Kein Pressesprecher begleitet ihn, kein Sekretär schirmt ihn ab, er ist einfach rasch aus der Synodenaula raus, an den Schweizer Garden vorbei, in das Eckhaus hinter den Kolonnaden des Petersplatzes. Beim Reinkommen fällt er fast über seine Tasche. Offenes Lachen, Händeschütteln. Beim letzten Konklave war er der zweitjüngste Teilnehmer, mittlerweile wird der studierte Philosoph als "papabile" gehandelt. Letztes Jahr beorderte Franziskus ihn als einen von vier "Presidenti Delegati" an die Spitze der Synode. Er ist ein Reformer, der den neuen unpräsidialen Stil verkörpert. Hier schreibt er, was für ihn persönlich der Sinn der Familiensynode war.

Alle Familien haben ihre Konflikte, ihre Streitigkeiten, ihre Sorgen. Auch meine. Ich komme aus einer einfachen philippinischen Familie, die auf den ersten Blick traditionell wirkt. Das bürgerliche Ideal der fünfziger Jahre: Vater, Mutter, zwei Söhne. Meine Eltern waren nicht reich, aber fleißig. Beide arbeiteten in einer Bank. Meine Mutter war also eine moderne Frau, von Anfang an berufstätig, also nicht nur an ihr Zuhause gebunden.

In Rom haben wir jetzt über die Probleme moderner Familien diskutiert. Aber ist die moderne Familie deshalb ein Problem? Nein. Schon meine Großmutter war alleinerziehend, weil ihr Mann, ein Lehrer, im Zweiten Weltkrieg umkam. Eine Bombe fiel direkt vor das Haus der beiden, doch explodierte nicht. Erst als mein Großvater den Blindgänger wegschaffte, zerriss ihn die Explosion. Mein Vater, damals noch ein Teenager, wurde verwundet. Mit den Narben und den winzigen Splittern, die bis heute in seinem Körper stecken, musste er leben lernen. Ich will mit dieser kleinen Geschichte sagen: Jede Familie hat ihre Wunden, sichtbare und unsichtbare.

Es ist die Sache der Kirche, diese Wunden zu heilen, statt Schuld für die Verletzungen zuzuweisen. Das ist es, was Papst Franziskus meinte, als er von der Kirche als einem Feldlazarett sprach. Verurteilen ist leicht. Helfen ist schwer. Es erfordert nicht nur Geduld, sondern Mut. Das christliche Credo lautet: Begegne dem anderen voller Gnade!

Ich nehme noch einmal meine Eltern als Beispiel. Beide sind jetzt 85 und noch recht stark, sie reisen immer noch, aber allmählich schwinden ihre Gesundheit, ihre Energie, ihr Gedächtnis. Ich muss zugeben, manchmal macht mir das Angst. Wer will seine Eltern schon schwach sehen? Ich hoffe, dass ich neue Wege finde, mit ihnen umzugehen, auf ihre Nöte zu reagieren – ohne sie zu bevormunden und ihre Freiheit einzuschränken.

Genau das muss auch meine Kirche noch lernen. Und deshalb wollte Papst Franziskus einen langen Synodenprozess. Zuerst baten wir die Katholiken weltweit, in einem Fragebogen wirklich offen und ehrlich ihre Situation zu beschreiben. Jetzt fragen wir uns, wie wir als Kirche bisher auf die neuen Familienprobleme reagieren. Hören wir hin? Sehen wir hin? Können wir mit der wachsenden Vielfalt der Familienformen umgehen? Was heißt heute überhaupt Familie?

Wenn Sie bei uns auf den Philippinen ein Kind fragen, wer seine Familie ist, dann lautet die Antwort nicht unbedingt: Mutter und Vater. Sondern vielleicht: die Oma, die Geschwister, die Nachbarn. Eben jeder, der dem Kind Heimat gibt. Als Kirche definieren wir Familie natürlich zunächst als Vater, Mutter und deren Kinder. Aber es gibt neben dieser naturgemäßen noch eine existenzielle Definition. Sie hängt nicht nur von Verwandtschaft oder Heirat ab, sondern von zwischenmenschlichen Beziehungen.

Den Wert dieser Beziehungen anzuerkennen, die Sorge, die Hingabe und das Verständnis füreinander in den verschiedenen Formen des Zusammenlebens zu würdigen – das ist jetzt die Aufgabe der katholischen Kirche. Dafür brauchen wir ein neues Verständnis von Familie und auch eine neue Vergebungsbereitschaft. Die katholische Kirche ist ja nicht die einzige Institution, die Familie wertschätzt. Und nicht jeder stimmt mit unserer Lehre überein. Gerade deshalb müssen wir zeigen, dass wir das familiäre Wohlergehen aller verteidigen, auch gegenüber Wirtschaft und Politik.

Die Familien sind nicht dazu da, der Kirche zu gefallen. Sondern die Kirche ist für die Familien da. Ja, wir haben einen alten Wahrheitsanspruch und alte Regeln. Aber ich möchte unterscheiden zwischen dem unveränderlichen göttlichen Auftrag und den Gesetzen der Kirche. Das Kirchenrecht wurde immer wieder revidiert und der Gegenwart angepasst, mit zwei Zielen: Treue zur Botschaft Jesu und Aufmerksamkeit für die Nöte der Welt. Beides darf nicht im Widerspruch stehen. Wenn einige jetzt von der Kirche erwarten, dass sie die Botschaft Jesu preisgibt, dann muss ich sagen: Das können wir nicht. Aber wir können, nein, müssen immer wieder nach Regeln und Gesetzen suchen, die sowohl Jesus als auch dem gegenwärtigen Menschsein gemäß sind.

Mit dieser Suche haben wir in Rom begonnen. Denn die Kirche ist kein exklusiver Club mit fester Satzung. Die Kirche ist der Leib Christi und selbst eine erweiterte Familie. Sie soll, das ist jedenfalls unsere Sehnsucht und unser Ziel: die leidenden, verwundeten Menschen mit der Liebe Gottes umarmen.

