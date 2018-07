Es gibt Phasen, in denen das Handeln des Staates mit der Politik im Land nichts mehr zu tun zu haben scheint, zwei parallele Stränge tun sich auf, die scheinbar unverbunden sind, was nach einer gewissen Weile gespenstisch zu wirken beginnt. Das geplante Kulturgutschutzgesetz der zuständigen Bundesbeauftragten ist in den vergangenen Wochen und Monaten ziemlich zerzaust und nun mehrfach nachgebessert worden. Richtig gut wird es aber nicht. Die von ihm ausgehenden politischen und kulturellen Signale weisen auf geradezu bizarre Weise in die falsche Richtung.

Noch einmal kurz zur Erinnerung: Anstoß erregte nicht jener Teil des Gesetzes, der die Einfuhr von Raubkunst neu regelt. Da wird EU-Recht umgesetzt, und alle begrüßen das. Anstoß erregten vielmehr die neuen Regelungen zur Ausfuhr von Kunst: Auch innerhalb der Gemeinschaft muss für die Verbringung von Kulturgut künftig eine Genehmigung eingeholt werden. Der Staat erhält jetzt Kenntnis vom Besitz der Bürger und behält sich vor, nationales Kulturgut im Lande zu halten, auch wenn inzwischen Wert- und Altersgrenzen nach oben korrigiert wurden. Sammler verdrießt das. Sie haben Angst vor einer wie auch immer verklausulierten Enteignung und schaffen ihre Bilder derzeit im großen Stil ins Ausland, vor allem in die Zollfreilager in Luxemburg oder nach London, wo die Auktionshäuser freie Heimstatt für Kunst anbieten – natürlich bis zur Auktion.

Wovon das Gesetz also keineswegs ablässt, sind ausgeweitete staatliche Kontrollen und Zugriffsmöglichkeiten. Das imaginäre deutsche Museum soll sich füllen. Was bleibt, ist der Eindruck, hier werde das Interesse an "nationalem Kulturgut" per Gesetz erhöht, begründet mit einem plötzlich explodierenden Bedürfnis nach "nationaler Identität". Es gibt aber keinen gesteigerten Bedarf nach nationaler Identität, auch nicht nach jener, die sich in Kunst ausdrückt.

Das Ganze wirkt so bizarr, weil der Zustrom von Flüchtlingen derzeit die Nabelschau "Was ist deutsch, und woran zeigt sich das?" ziemlich überflüssig macht. Selbst die CDU-Kanzlerin signalisiert, dass solche Debatten obsolet geworden sind. So gelangt die Bundeskulturbeauftragte mit ihrem Gesetz ganz langsam in die Nähe der kulturell Verängstigten wie Botho Strauß oder Rüdiger Safranski. Irgendwann berühren sich die politischen Stränge wieder.

Noch bevor das Gesetz verabschiedet wurde, ist der kulturelle Schaden bereits eingetreten. Museumsleiter werden in den kommenden Jahren Mühe haben, Leihgaben aus privater Hand zu erhalten, auch Stifter werden sich zurückhalten.