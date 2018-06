Am Ende leuchten Gold und Silber. Zwei Medaillen zu Ehren der Meister. Die eine, handtellergroß, beschließt die Ausstellung in Kleve: ein letzter Lobpreis des Govert Flinck, mit Gedicht und einem hoffnungsfrohen Bibelvers. Als er starb, stand er auf der Höhe seines Ruhms. Die andere Medaille glänzt, diskret ein wenig verdeckt und doch stolz ins Licht gerückt, in der Hand des Godfried Schalcken. Auf seinem letzten Selbstbildnis, gleich zu Beginn der Kölner Ausstellung, zeigt er sie dem Betrachter: eine Ehrengabe des pfälzischen Kurfürsten Jan Wellem, der seinen Hof in Düsseldorf zu einem Hort der Künste gemacht hatte.

Es ist nichts als ein glücklicher Zufall, dass zwei rheinische Museen im selben Augenblick zwei Maler wiederentdecken, die zu ihrer Zeit Stars waren, dann aber jäh in Vergessenheit versanken: Govert Flinck und der 28 Jahre jüngere Godfried (Godefridus) Schalcken. Die Namen sind verblasst neben denen von Rembrandt, Hals, Vermeer. Zeit also, ihren Ruhm etwas anzufrischen, was beiden Häusern, mit Leihgaben aus aller Welt, denn auch ganz wunderbar gelingt.

Die Schau im Kölner Wallraf-Richartz-Museum, im Keller des dürftigen Ungers-Baus, ist das größere Unternehmen: die erste Schalcken-Retrospektive überhaupt. Die Flinck-Ausstellung, 170 Rheinkilometer stromabwärts in Kleve, in dem aparten, jetzt um das klassizistische Friedrich-Wilhelm-Bad (mit dem Ur-Atelier von Joseph Beuys) erweiterten Museum Kurhaus, fällt knapper aus. Doch immerhin: die erste Flinck-Schau seit einem halben Jahrhundert und zudem aus glücklichem Anlass. Denn es ist Flincks 400. Geburtsjahr; 1615 kam er in Kleve zur Welt.

Gewiss, beide waren keine Originalgenies, doch Virtuosen ihrer Kunst. In Köln und Kleve werden ihre Erfolgsstrategien analysiert, ihr Geschick, sich an Stilwandeleien und nationale Geschmäcker anzupassen, ihr Vernetzungsvermögen und gediegenes Selbstmarketing. Schalcken begann in der kurzzeitig hochbegehrten Manier der Feinmaler; Gerard Dou in Leiden, der höchstbezahlte Künstler der Zeit, war sein Lehrherr. Schalcken entwickelte daraus eine perfekte Helldunkel-Malerei, bewies als Porträtist in London Sicherheit im englischen Geschmack und wusste auch am Düsseldorfer Hof den Ton zu treffen. Während Flinck, der als Weggefährte Rembrandts begann, sich später dem gefragten flämischen Stil zuwandte, der einem neuen aristokratischen Lebensgefühl entsprach.

Es sind Wandlungen, die zugleich viel über Land und Zeit verraten, über ein selbstbewusstes niederländisches Bürgertum, das seinen genügsamen Republikanismus allmählich feudal zu verbrämen begann, der Kaufmann als Edelmann. Doch auch die religiöse Spannung, der konfessionelle Hader der Epoche blitzt in vielen Bildern auf. Das 17. Jahrhundert, das wundersame Goldene Jahrhundert der niederländischen Kunst, war nicht unbedingt ein goldenes Jahrhundert für die Menschheit.

Es gehörte zur Grunderfahrung der Epoche: Das Licht des Glaubens ist flackernd und lodernd. Es sprüht rote Funken und entzündet rasch den Weltenbrand. Das Licht der Vernunft ist leise, oft dem Verlöschen nah. Aber es kann auch kalt und schneidend sein, dann wieder glühend und alles versengend.

Caravaggio und Rembrandt haben mit ihren dramatischen Schattenspielen die Bühne bereitet. Doch Schalckens Licht meidet beides, den Glauben wie die Vernunft. Es ist rein: das Licht der irdischen Liebe, der Liebe zur Welt. Sein Kerzenschein zeigt uns Menschen im Moment der Erwartung, der Hingabe, des Zweifels, des Vergebens. Es ist ein träumendes Licht, das die Körper, die Gesichter entrückt und zugleich überpräsent erscheinen lässt. Ein Licht, das nichts erhellt, sondern täuscht und verhüllt, verführt und verwandelt.

Wir blicken auf eine Kerzenflamme, die mal hinter dem Vorhang bleibt und dann wieder davor, nicht weit entfernt von seinem Saum, dass man fürchtet, ein sachter Windstoß schon, und alles geht in Rauch auf. Wie zerbrechlich diese Welt ist, wie allmächtig der Tod, wie kurz der Augenblick des Lebens.

Dann aber süße Blicke und blanke Brüste, rosa Arme und feuchte Lippen. Wir sehen eine mädchenhafte Maria Magdalena, die ihre Sünden ganz offensichtlich schon im Voraus büßt – um sie dann umso fröhlicher zu begehen? Wir sehen eine junge Frau, die uns halb melancholisch, halb kokett einen Brief zeigt, im Schein der Kerze deutlich zu lesen, und doch lässt sich, wie in einem Traum, kein Wort entziffern. Wir sehen einen jungen Mann auf den Knien vor der Erwählten, Schmuck und Geld darbietend. Die Kerze verwandelt sein Gesicht in das eines bettelnden Hundes unter dem Tisch. Und dann wieder Amor, neckisch im Winkel, sein altkluges Mahnen. So macht Liebe Narren aus uns allen.