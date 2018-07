Inhalt Seite 1 — Goldener Schimmer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine junge Frau mit Häubchen ist in ihre häusliche Buchführung vertieft. Das ist alles, und dennoch übt Jean Siméon Chardins ruhige Alltagsszene einen eigentümlichen Zauber aus. Allerdings machte erst der Kupferstich, den Jacques Philippe Le Bas 1754 von L’œconome anfertigte, das Bild einem breiteren Publikum bekannt, da sich das Original bereits im Besitz der königlichen Auftraggeberin in Schweden befand.

Drei Jahre später nutzte der Hinterglasmaler Nikolaus Michael Spengler (1700 bis 1776) ebendiesen Stich, um Chardins Sujet zu wiederholen. Er ließ es sich nicht nehmen, eigene Akzente zu setzen; denn obwohl er nur eine Vorlage in Schwarz-Weiß hatte, vollbrachte er das Kunststück, das Intime der Szenerie durch subtile Farbgebung und Lichtführung zu betonen. Spengler entstammte einer Dynastie von Glasmalern im schweizerischen Bodenseegebiet, war "Hofglasmaler" des Landgrafen von Hessen-Darmstadt und ein berühmter Spezialist in diesem Metier, – das die Kunstgeschichte sträflich vernachlässigt hat. Über Jahrzehnte hinweg heftete sie die Hinterglasmalerei unter "Volkskunst" ab und hatte dabei vor allem die frommen Hinterglasbildchen im Blick, die zwischen 1780 und 1850 als Wallfahrtssouvenir massenhaft vertrieben wurden. Während diese ganz Europa überschwemmten, kam die feine, verspielte "klassische" Hinterglasmalerei zum Erliegen.

Als sich der Farbdruck durchsetzte, verloren auch die Produzenten populärer Andachtsbilder ihre Klientel. Die Hinterglasmalerei geriet in Vergessenheit. So wirkt es wie ein schöner Anachronismus, dass mit Kandinsky, Gabriele Münter und Franz Marc die Maler des Blauen Reiters die Klarheit, Ursprünglichkeit, Schlichtheit und das Abstraktionsvermögen dieser Volkskunst bewunderten und sich selbst in dieser Technik versuchten.

Erst in letzter Zeit rückt sie wieder ins Blickfeld, und auch auf dem Kunstmarkt zeichnet sich diskret ein stärkeres Interesse ab. Auf der Kunstmesse Highlights in München (noch bis 1. November) bieten die Kunstkammer Laue zwei ungewöhnlich breitformatige, signierte und mit 1762 datierte Hinterglasgemälde von Nikolaus Michael Spengler zu einem Preis im mittleren fünfstelligen Bereich an. Das Bilderpaar mit den lebensprallen und delikat gemalten Kücheninterieurs zitiert Motive des flämischen Genremalers David Teniers d. J., und auch hier lieferte ein Kupferstich von Le Bas die Vorlage. Sammler von Hinterglasmalerei werden zudem auf der Münchner Kunst- und Antiquitätenmesse Nockherberg (noch bis 1. November) fündig.

Wer sich gründlicher in die faszinierende Kunst der Hinterglasmalerei vertiefen will, dem gibt die aktuelle Ausstellung der Augsburger Kunstsammlungen über Goldglanz und Silberpracht – Hinterglasmalerei aus vier Jahrhunderten dazu schönste Gelegenheit. Im Schaezlerpalais dokumentieren 120 Arbeiten aus der umfangreichen Sammlung von Gisela und Wolfgang Steiner die Herkunftsländer und regionalen Entwicklungen, ihre Besonderheiten, den Facettenreichtum und die anspruchsvolle Technik der empfindlichen Werke. So sind auch Beispiele aus der Renaissance, der ersten Blütezeit der Hinterglasmalerei, zu sehen, als erstmals hochwertiges weißes Flachglas verwendet und Motive der neuen Druckgrafik übernommen werden konnten.

Hinterglasmaler hielten sich an feste Regeln. Meist "pausten" sie Stichvorlagen durch und setzten sie so spiegelverkehrt in ihren Bildern um. Bei den ausgestellten Werken Spenglers, etwa der eingangs erwähnten jungen Hausfrau mit Haube, ist das anders. Seine Bilder entsprechen dem grafischen Vorbild, ihre seitengleiche Ausführung erforderte zumeist einen Mehraufwand. Doch weshalb begnügten sich die Künstler überhaupt mit Kopien? Ein Hinterglasbild wird, anders als das lichtdurchlässige Glasbild, auf der Rückseite der Glastafel bemalt, und weil die besondere Methode des Farbauftrags es mit sich bringt, dass sich nichts mehr korrigieren lässt, war damals der Rückgriff auf grafische Vorbilder die Lösung.