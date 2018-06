Grammar Shooter

Schleimige Aliens sind in London gelandet und müssen bekämpft werden. Du sollst sie abschießen und so die Stadt retten! Das ist die Grundidee der App "Grammar Shooter", die zunächst nicht nach ödem Lernprogramm, sondern actionreichem Ballerspiel klingt. Genau das ist der Trick. Die Entwickler von sofatutor.com haben die gängigen Elemente von Egoshooter-Spielen inklusive Baller-Geräuschen ironisch aufgegriffen, um Schüler nicht sofort mit dem eigentlichen Anliegen der App abzuschrecken: englische Grammatik üben!

Die Aliens sind in dem Spiel als Gentlemen mit Monokel und Melone getarnt. Die Spieler feuern mit ihrer "Grammar Gun" auf sie, damit die Tarnung auffliegt. Dazu müssen sie blitzschnell die richtigen Antworten zu Grammatikfragen antippen, die über den Bildschirm schießen. So retten die Spieler die Stadt – und sammeln Punkte.

Das Spielen mit der Musik bringt richtig Spaß! Ich finde auch die Effekte gut. Aber ich würde das Spiel nicht freiwillig spielen. Denn es ist eben kein Spiel, sondern eine Lernapp. Marten, elf Jahre

In acht Bereichen wie "simple past" oder "present progressive" können sie ihre Shooter-Qualitäten und gleichzeitig ihre "English skills" beweisen. Machen sie zu viele Fehler oder sind sie zu langsam, heißt es allerdings "Game over". Ein grimmiger Alien erscheint, und London steht in Flammen. Für den Lerneffekt bekommt das Spiel eher die Note "mittelmäßig". Grammatik wird nicht erklärt, sondern nur abgefragt. Aber: Die App verweist auf weitere Lernvideos, die sofatutor.com nicht nur zu englischer Grammatik anbietet. Mit solchen Tutorials aus dem Netz retten sich bereits diverse Schüler über die Schulzeit. Mit dem "Grammar Shooter" könnten weitere gezielt dafür geködert werden.

Grammar Shooter eignet sich, um gelernte Strukturen und Themen abzufragen. Die Schüler müssen sich aber gut auskennen, denn das Spiel ist sehr schnell und bietet keine eigene Lernphase. Falls Schüler hier Nachholbedarf haben und die Videos von sofatutor.com nutzen, kann das sinnvoll sein. Die Tutorials sind oft gut gemacht. Renate Evertz, Lehrerin für Englisch, Französisch und Deutsch

Grammar Shooter sofatutor, ab 12 Jahre, nur iOS, kostenlos über sofatutor.com

Vokabeltrainer

Vokabeln abschreiben oder sich die fremden Wörter mühsam mit Karteikarten einprägen? Das war gestern. Heute müssen Schüler nicht einmal das Handy zur Seite legen, um für einen Test zu lernen. Die Vokabeltrainer-App von Pons bietet einen guten Mix verschiedener kreativer Lernvarianten für zu Hause oder unterwegs.

Im ersten Schritt werden Wörter am Touchscreen "freigerubbelt", und man prägt sich ihre Schreibweise und Übersetzung ein. In der Trainingseinheit "Kombinator" soll man dann zum Beispiel den französischen oder englischen Vokabeln die deutsche Übersetzung zuordnen. Beim "Buchstabensalat" müssen die Buchstaben der Vokabeln in die richtige Reihenfolge gebracht werden, und beim "Textmarker" besteht die Aufgabe darin, entsprechende Wörter in einem Buchstaben-Wimmel-Feld wiederzufinden.

Wer seinen Trainingsplan absolviert hat, tritt innerhalb der App zum Vokabeltest an – und prüft, welche Fortschritte er gemacht hat. Und selbst wenn dann noch nicht alle Wörter sitzen, bleibt die Motivation nicht aus, wenn es heißt: "Super! Du hast alle Wörter gut trainiert!"

Ich finde die App richtig gut. Es macht viel mehr Spaß, damit Vokabeln zu lernen, als mit dem Buch. Man behält die Wörter besser und schneller, weil man sie auf verschiedene Arten übt und öfter wiederholt. Friederike, 16 Jahre

Die App ist für mehrere Sprachen wie etwa Englisch, Französisch, Latein oder Spanisch geeignet. Jeder kann sich sein individuelles Wörtertraining selbst zusammenstellen oder auch über Zusatzkäufe fertige Lektionen erwerben.

Für Schüler, die keine fleißigen Lerner sind, ist die App sicher eine sinnvolle Alternative zum Abschreiben und dem Karteikasten. Aber auch hier gilt: Geübt werden muss trotzdem, die Eigeninitiative bleibt gefragt. Ein großes Plus der App: Sie bietet durch eine Audiofunktion die Möglichkeit, die Vokabeln richtig ausgesprochen zu hören. Renate Evertz, Lehrerin für Englisch, Französisch und Deutsch

Pons Vokabeltrainerab 10 Jahre, iOS, Android und PC, kostenlos, aber Zusatzkosten für In-App-Käufe

Die große Wörterfabrik

Lustige Wörter wie "Kichererbsen", vergessene Wörter wie "Flegel" oder böse Wörter wie "herzlos" – in einem sonderbaren Land müssen die Menschen alle Wörter kaufen und herunterschlucken, um sie aussprechen zu können. Was kann ein Junge wie Paul da tun, der wenig Geld hat, aber etwas Wichtiges zu sagen?

Um solche Fragen geht es in der Bilderbuch-App "Die große Wörterfabrik", die mehr ist als die digitalisierte Version eines preisgekrönten Bilderbuches. Die wunderbaren Illustrationen und poetischen Texte haben die Entwickler von mixtvision um eine Filmversion und durchdachte, interaktive Elemente ergänzt. Kinder sortieren etwa Wörter nach Sprachen in verschiedene Fabrik-Säcke. Sie fischen Silben aus dem Müll und setzen sie zu Wörtern zusammen oder fangen Wörter mit einem Schmetterlingsnetz durch geschickte Bewegungen mit dem Tablet virtuell ein.

Ich mag die Stelle am liebsten, wo die Wörter in der Fabrik mit der Schere durchgeschnitten werden und man sie nach Sprachen sortieren muss. Ich möchte aber nicht in einem Land leben, in dem man die Wörter kaufen muss. Ich finde es auch ungerecht, wenn die Reichen mehr sagen können als die Armen. Teresa, acht Jahre

Passend zur Geschichte, macht diese Bilderbuch-App Lust auf Literatur, regt zum Lesen (-Üben) an und lädt Kinder vor allem dazu ein, sich mit Sprache auseinanderzusetzen und über den Wert von Wörtern nachzudenken.

Das "Daddeln" am Tablet ist damit durchaus anspruchsvoll und klappt mit Mama, Papa, Oma oder Opa sicher besser als ohne. Die App eignet sich weniger dazu, ein Kind allein davor "zu parken". Die Großen sollten zumindest beim ersten Mal bei der Erkundung dabei sein, schon um sich das gemeinsame Vergnügen nicht entgehen zu lassen.

Zum Üben für Deutsch finde ich die App nicht ganz so geeignet. Aber sie ist insgesamt schön gemacht, und der Film ist eindrucksvoll. Ich kann mir gut vorstellen, mit älteren Grundschulkindern darüber ins Philosophieren zu kommen. Susann Risius, Grundschullehrerin

Die große Wörterfabrik mixtvision, ab 8 Jahre, für iOS und Android, 2,99 Euro, als E-Book 6,99 Euro

Mathe verstehen – das kleine Einmaleins

Die App "Mathe verstehen – das kleine Einmaleins" ist ein Glücksfall. Anders als bei vielen anderen Rechentrainings werden Kinder hier nicht einfach abgefragt, sondern bekommen anschaulich vorgeführt, welches Prinzip hinter Mal- und Geteilt-Aufgaben steckt. Sie können es selbst auf verschiedene Weisen ausprobieren und, wenn sie wollen, auch zu zweit miteinander üben.

Die Entwickler von app media haben die digitalen Möglichkeiten optimal genutzt und sechs kreative Lernformen entworfen. Für Aufgaben wie 3 x 2 sollen die Kinder drei Mal mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen. Bei Aufgaben zur Division wie 56 : 8 teilen sie 56 Rennautos auf 8 Kästen auf. Auf einem Feld mit 100 Kreisen, angeordnet in Zehnerreihen, können sie verschiedenste Aufgaben visuell darstellen. Eine Spielvariante fordert die Kinder dabei ausdrücklich zum Ausprobieren auf.

Ich übe damit lieber das Einmaleins, als wenn mein Vater oder meine Lehrerin mich abfragt, weil ich dann immer so schnell das Ergebnis sagen soll. Bei dem Spiel kann ich in Ruhe überlegen. Ich finde nur doof, dass das Tablet meine Schrift nicht immer lesen kann. Anna-Greta, acht Jahre

Die Grafik ist wohltuend schlicht. Die App kommt ohne Zauberer und Detektive aus – und ohne Stoppuhr! Die Kinder haben Zeit, sich mit den Aufgaben zu beschäftigen. Nur beim Zweier-Duell mit einem Partnerkind ist Schnelligkeit gefragt.

Zwei Minuspunkte: In einigen Spielvarianten schreiben die Kinder das Ergebnis mit dem Finger auf den Touchscreen, und sie müssen sehr sorgfältig schreiben, damit die App das richtige Ergebnis erkennt. Das kann verwirren. Schade auch, dass die App bisher nur für Apple-Geräte verfügbar ist.

Die App ist didaktisch sehr gut gemacht, vor allem weil sie sich auf das Wesentliche konzentriert. Die Kinder werden nicht von bunten Figuren oder Ähnlichem abgelenkt, sondern können einfach Mathe üben. Inga Matthiessen, Mathelehrerin

Mathe verstehen – das kleine Einmaleins app media GmbH, für Grundschulkinder, iOS, 3,99 Euro

Framed!

Für diese spannende Verfolgungsjagd braucht man keine schnellen Beine, sondern Köpfchen: Die App "Framed!" fordert die Spieler dazu auf, einem Mann mit Koffer bei der Flucht vor seinen Verfolgern zu helfen, indem sie die Sprache und Logik von Bildern und Filmsequenzen entschlüsseln. Das Spiel kommt ohne Worte aus. Die Verfolgung wird in stummen, animierten Comicstrips erzählt, die an Kino-Klassiker wie "Lola rennt" und vor allem an alte Film-Noir-Krimis erinnern. Passend dazu ist der Verfolgte eine Schattenfigur, die sich in einem düsteren Setting von dubiosen Spelunken und dunklen Großstadtecken herumtreibt. Dazu läuft Jazzmusik.

Die Spieler sehen pro Verfolgungsszene etwa fünf bis zehn Bilder, zu denen jeweils kurze Trickfilmsequenzen gehören. Zum Beispiel so: In Bild 1 rennt der Verfolgte eine Treppe hinauf. In Bild 2 kommt er oben an und klettert durch ein Fenster. In Bild 3 läuft er seinem Verfolger direkt in die Arme ... Aber die Spieler können die Reihenfolge der Bilder in einem neuen Anlauf verschieben und austauschen, und zwar so, dass die Verfolger ausgetrickst werden.

Mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Es ist witzig, weil man in den einzelnen Leveln gut knobeln kann, und es fördert das räumliche und vorausschauende Denken. Ich finde allerdings, dass ein Menü fehlt, und mit vier Euro im App Store und drei Euro im Play Store ist es ein bisschen teuer, weil es nicht besonders lang ist. Jakob, 14 Jahre

Framed! ist sicher kein Lernspiel, um Schulnoten aufzupolieren. Mancher mag es sogar pädagogisch fragwürdig finden, sind doch hier und da Zigaretten, Drogen und Gewalt im Spiel. Aber die App besticht durch ihre Bildästhetik, hat mehrere Designpreise gewonnen und fördert nicht nur logisches Denken, sondern auch eine konzentrierte, lustvolle Auseinandersetzung mit medialen Bilderwelten. Das kommt in der Schule häufig zu kurz. Ein echtes Plus: Eltern müssen sich keine Sorgen machen, dass ihre Kinder zu lange daddeln. Das Spiel ist nach drei bis fünf Stunden durchgespielt und hat seinen Reiz eingebüßt.

Framed! Loveshack, ab 12 Jahren, iOS und Android, 3,99 und 2,99 Euro