Wenn man einen, sagen wir, deutschen Pass hat, ist die Gegend Dolenjska in Slowenien besonders gut geeignet für eine kleine Oktoberreise. Ein Flug von Frankfurt dauert nur eine Stunde. Die Landschaft ist malerisch. Überall leuchtet das Herbstlaub. Auf sanften Hügeln stehen Schlösschen, am Morgen in Nebel gehüllt. Slowenien ist ein Geheimtipp für Radtouristen und Weinkenner.

Kommt man allerdings aus einem Land, in dem Gewalt herrscht, aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan, wird man Dolenjska anders wahrnehmen. Auf einer Wiese bei Rigonce an der kroatischen Grenze sitzt man in Absperrungen gepfercht mit 1.500 anderen Menschen auf dem Boden. Man blickt auf fünf Räumpanzer der Armee und auf ungezählte Einsatzfahrzeuge der Polizei. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten gucken einen an, doch man kann ihren Gesichtsausdruck nicht deuten, weil sie einen Mundschutz tragen, um die Keime abzuwehren, die man als Flüchtling offenbar verbreitet.

Es gibt kein Essen, kein Wasser, keine Klos. Vor allem weiß man nicht, warum man festgehalten wird und wann es wohin weitergeht.

Irgendwann wird man von einem der Bewaffneten angeherrscht, man solle aufstehen. Ein Tross mit tausend Menschen setzt sich in Bewegung, die Alten und Versehrten zuletzt, die Kinder dazwischen. Es geht an einem Maisfeld vorbei, einen Feldweg entlang. Wohin der führt, weiß keiner.

Nach Österreich, glauben einige. Andere sagen, nach Deutschland. Freiwillige Helfer, die einzigen Slowenen, die hier keine Uniform tragen, verteilen ein paar Äpfel und Wasserflaschen und sagen: "Good luck!"

Tatsächlich geht es ungefähr sieben Kilometer zu Fuß in das Lager Brežice. Die Glücklichen müssen nur zwei Kilometer weit gehen, nach Dobova. In den Lagern muss man sich registrieren lassen – das heißt, man gibt seinen Namen an, lässt einen Fingerabdruck und ein Foto machen. Das muss so sein, weil man mit dem Grenzübertritt nach Slowenien den Schengen-Raum erreicht hat. Griechenland, wo die meisten Flüchtlinge Wochen zuvor angekommen sind, gehört auch zum Schengen-Raum, aber das Land winkt viele einfach durch, Richtung Norden. Die Flüchtlinge durchqueren verschiedene Nicht-EU-Länder wie Mazedonien und EU-Länder, die wiederum keine Schengen-Staaten sind, zum Beispiel Kroatien. Seit Ungarn, ein Schengen- und EU-Land, einen Zaun gebaut hat, staut es sich im Kleinstaat Slowenien.

Den Unterschied zwischen Schengen-Raum, EU-Mitgliedschaft und dem geografischen Europa begreift ein EU-Bürger schon kaum, einem arabischen Flüchtling die Verhältnisse zu erklären, ist praktisch unmöglich. Also versucht es erst gar niemand.

Wenn sie Pech haben, schlafen die Flüchtlinge unter freiem Himmel

Ohne Informationen warten die Flüchtlinge etwa neun Stunden lang in Brežice oder Dobova auf ihre Registrierung. Wenn sie Pech haben, und das haben viele, fallen diese Stunden in die Nacht. Dann schlafen sie unter freiem Himmel. Nicht jeder bekommt eine Decke. Die Temperatur liegt bei drei Grad. Die Männer strecken die Arme durch die Gitter und rufen den umstehenden Polizisten draußen zu: "Please!"

Am nächsten Tag wird man von den Polizisten geweckt und in eine Halle geschickt, die an einen Pferdestall erinnert. Dort wird man registriert. In diesem Moment wird dem Flüchtling eröffnet, dass er gern hier in Slowenien Asyl beantragen könne. Er habe das Recht dazu. Slowenien gehöre zu den Unterzeichnern der Genfer Flüchtlingskonvention.

Diese Auskunft stößt bei den Flüchtlingen auf Unglauben. Die meisten lehnen dankend ab, "Almania", sagen sie, "Mama Merkel". Sie sehen wahrscheinlich nicht, dass die Straßen, über die sie getrieben werden, wie neu sind. Sie bemerken nicht die perfekt gestutzte Hecke, die um das Seniorenheim gegenüber dem Lager von Brežice führt. Sie liegen frierend im Dreck und kommen nicht auf den Gedanken, dass Slowenien vorbildliche Asylbewerberheime hat.

Eines dieser Heime steht ungefähr 80 Kilometer von Brežice entfernt, nahe der Hauptstadt Ljubljana. Es sieht aus, als wäre es eigens für Journalisten hergerichtet worden: Herbstliche Kinderbasteleien verzieren den Eingangsbereich, es riecht dezent nach Putzmittel. Katerina Štrukelj, eine junge Frau mit blonden Locken, leitet das Heim. Sie kennt alle, die hier wohnen, persönlich.

Einer der Bewohner ist ein 38-jähriger Kosovare, der auf seinen Asylbescheid wartet. Er wollte eigentlich nach Deutschland, aber er wusste, dass er dort keine Chance auf Asyl haben würde. Jetzt ist er glücklich, in dieses slowenische Heim gekommen zu sein. Er zählt auf, was der Staat ihm hier zur Verfügung stellt: Sprachunterricht, Beratung in Rechtsfragen, WLAN. Er bekommt Kleidung, einen Computer, regelmäßig einen Haarschnitt. Er kann tagsüber Ljubljana besuchen, eine Universitätsstadt, hübsch wie Heidelberg. Für ein paar Euro repariert er im Heim ab und zu etwas. Bald wird er eine Arbeitsgenehmigung bekommen und als Fliesenleger mit Steuern und Sozialabgaben zurückzahlen, was er vom Staat erhalten hat. Bis dahin trinkt er jeden Morgen mit seinem Sozialarbeiter einen Kaffee.