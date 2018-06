Was tut man nicht alles, um seinem Lieblingsspiel zu noch mehr Popularität zu verhelfen. Neulich fuhr ich aus diesem Anlass stattliche 600 Kilometer weit. Eine Kölner Produktionsfirma hatte mich um Mithilfe als Schiedsrichter gebeten. In einer TV-Show sollte Scrabble in "etwas abgewandelter Form" gespielt werden. Tatsächlich bestand die Aufgabe der Kandidaten darin, sechs Begriffe zu legen: einen mit zwei Buchstaben, einen mit dreien etc. bis zu einem siebenbuchstabigen. Zur Verfügung standen drei komplette Buchstabensätze und 100 Sekunden. Leider blieb ich im Off, da kein strittiges Wort platziert wurde. Schade. Ich hätte gern entschieden, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt.



In der hier abgebildeten Spielsituation knallte mir Inez Wolf neulich einen großartigen Bingo um die Ohren. Im Kölner Raum kann also auch ordentlich gescrabbelt werden!

Lösung aus Nr. 43:

Jörg Papewalis legte LIEBER auf K4–K9 und erzielte mit diesem Wort insgesamt 46 Punkte

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de