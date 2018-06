DIE ZEIT: Herr Harris, nachdem der thüringische Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee vor einigen Wochen bei Ihnen in Südafrika zu Besuch war, hat er angekündigt: Südafrika und Thüringen sollen in Zukunft voneinander lernen. Schließlich hätten Ostdeutsche genauso wie Südafrikaner jeweils einen tief greifenden Wandel erlebt.

Verne Harris: Darf ich kurz unterbrechen?

ZEIT: Natürlich.

Harris: Ich wundere mich darüber, dass Sie die Formulierung "Ostdeutsche" benutzen. Ich dachte, es gibt rein formell gar keine Ostdeutschen mehr.

ZEIT: Manche sagen Ostdeutsche zu denen, die in Deutschlands Osten leben oder dort groß geworden sind. Wir reden ja auch – vielleicht augenzwinkernd – von neuen und alten Bundesländern. Es gibt einige, die diese Kategorien nicht mehr benutzen wollen. Aber ich finde: Solange es noch Unterschiede zwischen Ost und West gibt, haben sich auch die Kategorien nicht überholt. Klingt das logisch?

Verne Harris 57 ist wissenschaftlicher Direktor der 1999 gegründeten Nelson-Mandela-Stiftung in Johannesburg

Harris: Ja. Genauso, wie es irgendwie logisch klingt, dass Südafrikaner noch rassistische Kategorien aus der Zeit der Apartheit benutzen. Aber für Südafrika hätte ich mir gewünscht, dass wir zu einer anderen Sprache finden.

ZEIT: Es soll zukünftig einen Dialog geben zwischen der südafrikanischen Nelson-Mandela-Stiftung, die sich der Aufarbeitung der Vergangenheit in Ihrem Land verschrieben hat, und dem deutschen Verein "Gegen Vergessen – Für Demokratie". Wer soll da eigentlich was von wem lernen?

Harris: Erst einmal können wir Südafrikaner einiges davon lernen, wie sich Deutschland nach der Wiedervereinigung entwickelt hat, wie Sie mit Ihrer Vergangenheit umgehen, wie Sie es zum Beispiel geschafft haben, eine Debatte über die Stasi zu führen, sodass sogar ehemalige Spitzel mit den Opfern ins Gespräch kommen. Natürlich können Sie auch von uns lernen – wahrscheinlich aber mehr von unseren Fehlern als von unseren Erfolgen.

ZEIT: Welche Fehler hat Südafrika gemacht?

Harris: Es waren einige. Reden wir zum Beispiel darüber, wie mit Opfern des Apartheitregimes umgegangen wurde: Es gab einerseits bei uns eine sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommission, ich habe selbst für sie gearbeitet. Vor dieser Kommission haben jeweils Opfer und Täter ausgesagt. Einigen Opfern wurden finanzielle Entschädigungen gezahlt. Diese Kommission hat ihre Arbeit im Jahr 2003 abgeschlossen. Sie war ein guter Anfang. Andererseits ist es damit noch nicht getan. Wir müssen weiterhin einiges tun, um das Land zu vereinen. Viele Südafrikaner tragen noch einen Zorn mit sich herum.

ZEIT: Was man von einigen Ostdeutschen auch behaupten kann.

Harris: In Deutschland gibt es die Stasi-Unterlagen-Behörde, die Akten auswertet. Wir hätten davon lernen sollen, denn so eine Institution gibt es in Südafrika nicht. Uns interessiert auch: Habt ihr es in Deutschland geschafft, die Generationen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und nach dem Mauerfall miteinander ins Gespräch zu bringen, eine Debatte entstehen zu lassen? Bei uns gibt es Institutionen, die sich um die Aufarbeitung bemühen, aber es kam bislang wenig aus den Reihen der Gesellschaft selbst. Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist in Museen ein Thema, in den Schulen auch, das ist alles sehr didaktisch, da werden den Jüngeren die Lehren aus der Vergangenheit übermittelt. Junge Leute wollen aber mitmachen, sie wollen, dass man auch ihnen zuhört. Wir fangen gerade an, das zu lernen in Südafrika.