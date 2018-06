Es ist kaum vorstellbar, dass ein Mensch, der hauptberuflich Kritik übt, das Unbehagen an der Kritik nicht kennt. Menschen, die von Berufs wegen kritisiert werden, kennen es sowieso. Aber auch Kritikerinnen und Kritiker, von ein paar nassforschen Ausnahmen abgesehen, wissen von der Fragwürdigkeit der Kritik. Das hat nicht nur Statusgründe – der Künstler gilt ja viel mehr als der Kritiker. Es liegt auch an der Kritik, die von ihrem Ideal her ohne Selbstkritik, ohne Überprüfung der eigenen Kriterien nicht auskommen kann.

Ein Selbstbefragungs-Kompendium für die Kritiker liegt nun vor: Thomas Edlingers Der wunde Punkt mit dem Untertitel Vom Unbehagen an der Kritik. Der Autor nimmt mir viel vom Unbehagen, das mir seine Kritik bereitet, indem er sagt: "Als hauptberuflicher Journalist lebe ich von und mit Kritik." Wenn ich es recht verstehe, will er – bei allen Eingeständnissen – es aber nicht zulassen, dass man es sich in der Paradoxie bequem macht, das Unbehagen an der Kritik ließe sich ja auch nur durch Kritik feststellen. Edlingers Buch läuft auf einen "postkritischen" Denk-, Lebens- und Kunststil hinaus. Ich kann mir das, was die Kunst betrifft, durch ein Beispiel klarmachen, das er erwähnt: Die Venedig-Biennale 2013 hatte den Titel Der enzyklopädische Palast und zeichnete sich dadurch aus, dass zu einem Drittel "Outsider, Dilettanten und früher gern ›zustandsgebunden‹ genannte Künstler ... ihre Obsessionen, Manien und Idiosynkrasien vorführen konnten".

Der Sinn sei gewesen, die Outsider/Insider-Unterscheidung, von der der Kunstbetrieb ja lebt, also eine kritische Unterscheidung, aufzuheben. Denn das macht ja Kritik als Institution: die, die dazugehören, von denen zu trennen, die draußen bleiben sollen. Eine Enthierarchisierung wie die bei der Biennale 2013 würde die "Reautarkisierung der Kunst und den Triumph des eigensinnigen Subjekts besiegeln".

Edlingers Buch ist nicht bloß ein Selbstbefragungs-Kompendium für Kritiker. Um so einen Anspruch stellen zu können, muss es die unendlich vielen Gegenstände, die einer kritischen Haltung zum Opfer fallen könnten, zumindest in Umrissen zeigen. Daher wird aus dem Wunden Punkt eine umfassende Kulturtheorie, die in schönster postmoderner Weise die Kluft von E- und U-Kultur ausschaltet. "Post-moderne Ikonen wie Jean-François Lyotard", heißt es in einem Rückblick auf eine erste Phase des Postkritischen, "machten Schluss mit den großen Erzählungen und versprachen – so wie Pop – Intensität statt Dialektik."

Ironie der Geschichte, dass hier ein Buch die Suhrkamp-Kultur belebt, deren Begründung ohne Dialektik und Kritik undenkbar gewesen wäre.