Stimmt, er war ein sturzkommerzieller Zeichner. Aber es ist unfair, René Gruau (1909 bis 2004) als reinen Gebrauchsgrafiker einzuordnen. Er hat als Illustrator das Genre der Modezeichnung nicht nur neu definiert, sondern damit lässig Plakatkunst und Werbung erobert. Farbe hatte für ihn die Funktion eines Weckrufs – dramatisch, aber nie knallig. Die tintenschwarz konturierten, leichtfüßigen Charaktere seiner Arbeiten wirken unfassbar hart entschlossen, sich zu vergnügen. Frühstück bei Tiffany - mäßig drauf, so wie diese Sonnenanbeterin im Einteiler, hingegossen auf Rot, lässig zum Strohhut greifend, der der Sonne selbst zum Verwechseln ähnelt.

Seine Karriere als Zeichner begann Renato Z. Ricciardelli, Conte delle Camminate, schon als 18-Jähriger. Der Mädchenname seiner Mutter wurde sein Künstlername. In den dreißiger Jahren siedelte er nach Paris um. Designern wie Pierre Balmain und Jeanne Lanvin wurde er als optischer Übersetzer ihrer Entwürfe unentbehrlich. So, wie er deren Mode zeigte, sah sie interessanter aus als auf jedem Bügel oder Model. Gruau zeichnete auch für Magazine wie Harper’s Bazaar und Vogue.

Ein Hauch von Miss Dior oder Eau Sauvage weht aus diesen Blättern. Berühmt wurde der Held des Herrendufts, die Rückenansicht eines nackten Beaus vor dem Spiegel – Christian Dior, Gruaus enger Freund, fand es magnifique .

Seine Arbeitsweise beschrieb Gruau selbst so: "Man muss viele Skizzen anfertigen, es ist ein wenig wie Niesen, entweder es kommt, oder es kommt nicht." Mitunter lasse er ein Blatt tagelang liegen. "Ich setze an, ich lege es zur Seite, ich werfe das Blatt weg, ich warte. Ich mache eine Vorzeichnung in Kohle oder Bleistift, und erst, wenn ich wirklich zufrieden bin, setze ich Gouache oder Acryl oder Indian Ink ein." Am besten mit viel Rot. (The Straw Hat, 38,0 x 28,5 cm, www.stephenongpin.com, 40.000 £)