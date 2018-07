Inhalt Seite 1 — Ich schwöre beim Leben meiner sechs Kinder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer es ins Camp Beckenbauer geschafft hat, der ist ganz oben angekommen. In Kitzbühel findet eine besonders illustre Runde zusammen. IOC-Präsident Thomas Bach ist erschienen, auf der Gästeliste auch: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, CEOs, Weltmeister, Olympiasieger, die mit ihresgleichen, den Vertretern des DFB, der Fifa und des IOC in der Abgeschiedenheit der Tiroler Berge die Zukunft des Sports diskutieren. Typisch für diesen "Global Summit" ist, dass die Veranstalter, Franz Beckenbauer und Marcus Höfl, der Ehemann von Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch, es ausdrücklich begrüßen, wenn die Gäste in ihren Debatten heikle Themen anfassen. Deshalb heißen Programmpunkte Ethics and the IOC oder auch Quo vadis, Fifa?. Wohin geht die Fifa?

Die Frage ist berechtigt. Vor den Augen der Welt zerbröselt die Fifa zu einem jämmerlichen Restverband. Amerikanische Fahnder jagen einen Spitzenfunktionär nach dem anderen aus dem Amt. Zuletzt wurden Präsident Sepp Blatter und Uefa-Präsident Michel Platini beurlaubt.

Der Franz sei "stocksauer" und "so was von enttäuscht", sagt Radmann

Es hätte also hoch hergehen können beim dritten Kaiser-Gipfel, der Anfang Oktober in Kitzbühels Kongresshalle stattfand. Doch die Diskussionsparty, erinnern sich Beobachter, kam kaum in Fahrt. Sepp Blatter erschien schon gar nicht mehr, Wolfgang Niersbach, der DFB-Präsident, stand zwar am ersten Abend an der Bar, reiste jedoch ab, bevor es am nächsten Nachmittag auf dem Podium um die Zukunft des Weltfußballs ging. Und der Gastgeber? Charmant und galant wie immer: "Schön, dass ihr da seid." – "Wie gehts den Kindern?" Viel mehr braucht Beckenbauer nicht zu sagen. Auch wenn alles drum herum ins Wanken gerät, der Franz ist ja da. Der hält den Laden zusammen.

Heute, gut sieben Wochen später, scheint gewiss: Dies ist die letzte große Party einer scheinbar heilen Fußballwelt gewesen. "Gute Freunde kann niemand trennen", hat Beckenbauer vor Jahrzehnten auf einer Schallplatte gesungen. Es stimmt nicht. Beim Deutschen Fußballbund kämpft jetzt fast jeder gegen jeden. Es zeigt sich, die Männerbande kann doch jemand trennen.

Nur eine Freundschaft hält noch immer: die zwischen Franz Beckenbauer und Fedor Radmann. Der 71-jährige Berchtesgadener ist seit fast 50 Jahren Sportfunktionär. Er hat sich bei Adidas um die internationalen Beziehungen gekümmert, von dem früheren Beckenbauer-Manager Robert Schwan gelernt und als Vizepräsident des Organisationskomitees der Fußball-WM 2006 an der Seite von OK-Chef Franz Beckenbauer gearbeitet.

"Was in den letzten Tagen passiert ist, das ist nicht nur ärgerlich, sondern eine Schande", sagt Fedor Radmann. Der Franz sei "stocksauer". Und "so was von enttäuscht". Man müsse davon ausgehen, dass sich Deutschland durch die internen Machtkämpfe, ausgelöst von Theo Zwanziger, auf der ganzen Welt blamiert habe. Radmann erreichen in diesen Tagen Anrufe von überallher. Tenor: Seid ihr eigentlich verrückt geworden? Wie können die eigenen Leute so hemmungslos aufeinander losgehen? "Wir verlieren an Image", sagt Radmann, "in einem Ausmaß, das man sich gar nicht vorstellen kann."

Schwarze Kassen? Die WM gekauft? 6,7 Millionen Euro für asiatische Stimmen investiert? Hat der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger mit seinen Anschuldigungen im Spiegel recht? War das Sommermärchen der WM 2006 nur mit einer Millionenzahlung an die Fifa möglich?

Radmann gerät außer sich vor Wut: "Ich könnte beim Leben meiner sechs Kinder beschwören, dass ich felsenfest überzeugt bin, dass nicht ein Mensch von uns bestochen wurde. Ich gehe auch so weit und sage: Keiner hat sich irgendwie bereichert."

Was sagt der Mann, der während der Werbetour vor der WM 2006 mit Beckenbauer mehrmals um die Welt geflogen ist, zu dem von Zwanziger im Spiegel verwendeten Begriff eines "Schmiergeldteppichs"? Er glaube, dass Blatter selber kein Geld gefordert habe. Kann Radmann also ausschließen, dass es auf der Ebene der Fifa zum Ehrenkodex gehören könnte, Geld zu verlangen – zum Beispiel für die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft? Nein, das könne er natürlich nicht. Was ist dann mit den 6,7 Millionen Euro passiert, die im Jahr 2002 angeblich auf Wunsch der Fifa-Finanzkommission aus Deutschland in die Schweiz geflossen sein sollen?