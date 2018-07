Der Name sagt es schon: Der Kraftstoff wird direkt in den Verbrennungsraum eingespritzt. Das heute hochaktuelle Prinzip wollte Rudolf Diesel schon bei seiner Patentanmeldung 1893 verwenden, scheiterte aber an der noch fehlenden Einspritzpumpe. Der Umweg damals: Kraftstoff-Einblasung per Druckluft. 1922 dann konstruierte Robert Bosch erste brauchbare Einspritzpumpen und -düsen, sie brachten den Durchbruch des Dieselantriebs im Automobil. Über viele Umwege und dank der Fortschritte des Elektronik-Zeitalters gelang es Ingenieuren, das Image des Motors vom belächelten "Bauerndiesel" zum "Heizöl-Ferrari" zu wandeln. Das laute "Nageln" dieser Motoren wurde mittlerweile durch allerlei technische Kniffe und gute Dämmung von den Herstellern weitgehend unter Kontrolle gebraucht. Der Kraftstoff wird bei den modernen Aggregaten mit hohem Druck durch die Düsen gepresst. Ein extrem komplexes Motor-Management sorgt dafür, dass sich die Einspritzung in Millisekunden ständig den jeweiligen Betriebsbedingungen anpasst. Zeitgemäßer Vorteil: höhere Leistung bei geringerem Verbrauch und entsprechend weniger Kohlendioxid-Ausstoß. Gleiches gilt für Benziner. Bereits 1951 versuchten sich Hersteller wie Gutbrod und Goliath mit wenig Erfolg dort an der Direkteinspritzung. Erst 1997 setzte Mitsubishi ("GDI") sie in Großserie bei Benzinmotoren ein, VW ("FSI") folgte im Jahr 2000. Experten schätzen, dass 2020 über die Hälfte aller Autos von Direkteinspritzungsmotoren angetrieben wird. Nachteil der mit hohen Drücken arbeitenden Direkteinspritzung: Es entstehen Schadstoffe wie feine (Ruß-)Partikel oder Stickoxide. Abhilfe können entsprechend aufwendige technische Maßnahmen zur Behandlung der Abgase schaffen – wenn die Hersteller die Kosten dafür nicht scheuen.