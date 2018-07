Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Sonne scheint, doch ihr Licht ist fahl und gleichgültig. Der Himmel wirkt ausgewaschen und seltsam milchig. Am Strand trainiert ein älterer Mann einen Windhund mit einem Fellköder an der Leine. Dem Hund gefällt es, aber das Spiel ist stumpf und mechanisch. Die Bewegung der Leine beschreibt eine liegende Acht, das Unendlichkeitszeichen. Endlos könnte alles so weitergehen, endlos wie das Auf und Ab der Wellen.

Später sieht man den Hundefreund beim Abendmahl mit drei anderen Männern. Sie wohnen in einem schlichten Haus am Rand eines chilenischen Dorfes, sie brechen das Brot, sie schwatzen und trinken, später werden sie zum Herrgott beten. Eine Frau mittleren Alters hat gekocht, sie heißt Monica, und mit ihrer watteweichen Stimme ist sie die Sanftmut in Person. Was ist das für eine merkwürdige Versammlung? Eine Pension für katholische Frührentner, mit Kost und Logis und Hausaltar? Man erfährt nur, dass die Runde beim nächsten Windhundrennen unbedingt gewinnen will, das bringe Geld in die Kasse. Manchmal allerdings verfallen die Männer in ein abruptes Schweigen, und dann klafft ein Abgrund zwischen ihren Sätzen. Die Männerwohngemeinschaft ist nämlich nicht allein. Ein Ungeheuer sitzt mit ihnen am Tisch, das Ungeheuer der Schuld.

Die Männer sind ehemalige Priester, sie haben Messdiener missbraucht oder Babys aus Elendsvierteln an kinderlose Reiche verkauft; auch Schwester Monica (Antonia Zegers) ist kein smarter Engel, sie hatte ein Pflegekind geschlagen. Weil sie untragbar geworden waren, hat die Kirche diese Sünder aus ihren Gemeinden entfernt und ins Heim gesteckt: klandestin und unter dem Mantel des Schweigens, noch ehe die Sache hätte ruchbar werden und ein weltlicher Richter ihnen den Prozess hätte machen können. Auf der ganzen Welt unterhält die katholische Kirche Heime für "gefallene" Priester; die Geschichte von Padre Vidal, dem Hundetrainer (Alfredo Castro), beruht auf einem authentischen Fall. Die anderen Handlungen im Spielfilm El Club sind erfunden.

Der chilenische Regisseur Pablo Larraín ist mit No! bekannt geworden, einem wunderbar leichtfüßigen, für den Oscar nominierten Film über eine PR-Kampagne gegen den Diktator Pinochet. Mit El Club, der bei den Berliner Filmfestspielen den Silbernen Bären gewann, greift er nun die Macht der katholischen Kirche an; aber nicht, weil sie sich mit der Diktatur arrangierte (das Gegenteil ist richtig), sondern weil sie Schuld auf sich geladen und den hundertfachen Missbrauch Jugendlicher in einem Schweigekartell unterdrückt, vertuscht, verheimlicht hat. Der Klerus schützt die Täter vor der gerechten Strafe, während er die Opfer ihrem Schmerz überlässt und zum Schweigen verdammt. Käme Jesus heute zurück – die Kirche würde ihn ans Kreuz nageln.

Und "Jesus" kommt zurück. Er heißt Sandokan und war in seiner Jugend der Ministrant von Padre Matias, einem Neuzugang im Heim. Plötzlich steht der verwahrloste Straßenhändler als Mensch gewordenes schlechtes Gewissen vor dem Priesterheim und schreit sein Leid in die Welt hinaus. Das ganze Dorf soll wissen, was Padre Matias ihm angetan hat – jedes brutale Detail, jede sexuelle Vorliebe seines Herrn und Gebieters, die ganze Litanei der Gewalt. "Erst tat er dies, dann tat er das ..."

Padre Matias machte seinem Schutzbefohlenen das Leben zur Hölle und sperrte ihn in das Gefängnis seines Opferseins. Auf immer ist Sandokan (Roberto Farías) nun ein Opfer, und die einzige Macht, die ihm bleibt, ist die Macht der Anklage. Genau dafür hassen ihn die Priester, so wie man immer denjenigen hasst, der die Wahrheit ans Licht bringt und an die eigene Schuld erinnert. Mit Sandokans Auftritt wiederholt sich also die Urszene des Christentums, doch sie wiederholt sich, wie in Dostojewskis Die Brüder Karamasow, unter umgekehrten Vorzeichen: Sandokan bedroht nicht die Ordnung der Welt, er bedroht die Ordnung der katholischen Kirche. Deshalb muss das Opfer der Kirche geopfert werden – Sandokan muss weg, er ist der Sündenbock, der die Schuld des Klerus auf sich nehmen soll. Die Heimbewohner drücken Padre Matias eine Pistole in die Hand, damit er den gefährlichen Schreihals in die Wüste jagt. Ein Schuss fällt. Padre Matias hat sich umgebracht.

Im Dorf entsteht Unruhe, die Polizei ermittelt, und die Kirche schickt Padre García vorbei, ein Großinquisitor im Kleinwagen, der nach dem Rechten sehen und einen drohenden Imageschaden von seinem Unternehmen abwenden soll. Wie der Chefcontroller eines Weltkonzerns tritt der Padre auf (Marcelo Alonso); sanftkalt nimmt er die Missetäter ins Gebet und blättert mit spitzen Fingern und finsterer Miene in ihren Akten. Der undurchsichtige Funktionär ist kein Aufklärer; er will keine Gerechtigkeit, er will Ruhe in der Firma und repräsentiert eine Kirche, die Papst Franziskus nicht ausstehen kann – reuelos, selbstgefällig und viel zu oft aufseiten der Mächtigen. Diese Kirche betet nicht für die Unschuldigen. Sie betet für die Erlösung der Schuldigen.

El Club ist ein spannendes Psychodrama und, auch das, zuweilen von hinreißend subtiler Komik. Immer wieder bricht die Kamera die Perspektiven, sie verweilt auf den Gesichtern, sie nimmt sich Zeit und hört zu, wenn sich die Figuren in der Krypta ihrer Lebenslügen verirren. Lorrain macht sie dabei so stark wie möglich, gerade Padre Vidal leidet wie ein Hund, und der Regisseur ist dann der letzte Gerechte. Er zeigt Menschen, die sich mit dem Zölibat ein unlebbares Leben auferlegt haben: zerrissene Seelen, demütig und hochfahrend, einfühlsam und herzenskalt, einsichtig und verlogen. Jeder von ihnen könnte ein anderer Mensch werden, auch der Großinquisitor. Doch wehe, sie schließen sich zusammen, um ihr gewohntes Leben zu verteidigen, dann gehen sie bis zum Äußersten, dann werden die Gottesdiener zu Teufeln.

Larraín ist Katholik, und es wird kein Zufall sein, dass er seinem Film einen Satz aus der Genesis voranstellt: "Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis." Vielleicht erhellt das Zitat, warum Larraín einen so immensen lichttechnischen Aufwand betrieb, warum er Kameraobjektive benutzte, die in den sechziger Jahren schon der Regisseur Andrej Tarkowski in Gebrauch hatte. Die alten Objektive tauchen alles in ein bleiches, lichtloses Licht, sie erzeugen ein Gefühl von sagenhafter Verlassenheit und fantastischer Leere. Ein unsichtbarer Schleier liegt über allem, eine namenlose Trauer, als wolle Larraín sagen: Die Kirche hat gesündigt, sie beging Verrat an der Wahrheit. Die Schuld der Kirche trübt das göttliche Licht der Welt.