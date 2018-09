Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels lässt nichts unversucht, um die Menschheit von der Bedeutung des gedruckten Buchs zu überzeugen. Auch wenn immer mehr Leser kindeln und elektronisch lesen, so erfreut sich doch der gute alte Staubfänger immer noch eines gewissen Ansehens. Was wäre ein deutsches Wohnzimmer ohne Bücher? 53,2 Prozent von 5.000 Befragten können sich das überhaupt nicht vorstellen.

Auch hier wieder zeigt sich die kulturelle Überlegenheit des weiblichen Geschlechts. 59,1 Prozent der Frauen lieben Bücher, aber nur 46,9 Prozent der Männer. Die Umfrage verrät allerdings nur, dass Bücher für viele einen dekorativen Wert haben, und man kennt ja die Möbelhäuser, wo in den Schrankwänden Attrappen von Buchrücken stehen. Die sehen gut aus und haben den Vorzug, dass man sie nicht lesen muss. Allerdings sind sie teurer als richtige Bücher, wie es ja generell ein Zug unserer Zeit zu sein scheint, dass die Imitation (siehe Blumensträuße aus Seide und Papier) mehr kostet als das Original. Bücher jedenfalls sind so billig geworden, dass Antiquare, wenn sie überhaupt noch welche kaufen, nur mehr Kilopreise bezahlen.

Wer leibhaftige Bücher ins Wohnzimmerregal stellen will, hat nicht allein den Kostenfaktor auf seiner Seite, sondern er gewinnt außerdem Wohnqualität. Herr Venn, seines Zeichens "Professor em. für Farbgestaltung und Trendscouting" an der Universität Hildesheim, sagt, so die Pressemeldung des Börsenvereins: "Bücher machen ein wunderbares Raumklima, weil Papier als nachwachsender Rohstoff Staub, Gerüche und Geräusche bindet."

Lieber Herr Professor für Farbscouting und Trendgestaltung, da haben Sie aber was entdeckt! Bücher binden nicht nur Staub, sie produzieren Staub, in Massen und in Wolken. Sie verkörpern auf anschaulichste Weise das Memento mori aus Mos.1,19: "Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren!" Wer jemals Bücher abgestaubt hat, wird liebend gern zu den attraktiven Attrappen zurückkehren. Sie sind pflegeleicht, schmücken jedes Wohnzimmer und sagen niemals "Lies mich!".

Interessant übrigens, dass die Thüringer mit 59,3 Prozent den Dekorationswert von Büchern am höchsten schätzen, die Berliner hingegen am geringsten (45,5 Prozent). Weshalb? Gibt es in Thüringen mehr Staub als in Berlin? Ist das Gemütlichkeitsbedürfnis der Thüringer größer als das der Berliner? Die Antwort weiß nur der Börsenverein.