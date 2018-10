Der kleine Fauxpas, der Julia Jäkel zum 50-jährigen Jubiläum des Hamburger Traditionsverlags Gruner + Jahr unterlief, hat das Verhältnis zur Stadt nicht weiter getrübt: Anfang Juli war es, auf der Wiese vor dem Verlagshaus. Es gab Reden, Erdbeerkuchen und Champagner, und die Verlagschefin hatte die Bühne bereits für die Band freigegeben, als ihr einfiel, dass da unten ja noch der Erste Bürgermeister saß – und auch etwas sagen wollte. Olaf Scholz blieb gelassen, durfte am Ende doch seine kleine Rede halten und betonte, wie wichtig der Verlag für die Stadt sei.

Wohl wegen seiner Bedeutung für Hamburg will die Stadt dem Medienunternehmen jetzt unter die Arme greifen und ihm seinen Stammsitz am Baumwall abkaufen: über 180 Millionen Euro wird spekuliert, berichtete das Hamburger Abendblatt. Und auch, dass man das weitverzweigte Verlagsgebäude künftig "universitär" nutzen wolle. Die Finanzbehörde bestätigt gegenüber der ZEIT Gespräche. Der Verlag selbst kommentiert die Sache nicht. Unklar ist, wann sich Verlag und Stadt einigen. In Gruner-Kreisen geht man davon aus, dass es noch dieses Jahr passieren wird.

Fest steht: Das Prestigegebäude am Hafen ist für den schrumpfenden Verlag zu groß geworden. Nicht nur, weil die Mitarbeiterzahl stetig sinkt, sondern auch, weil die Zeiten, in denen Verlage sich pompöse Residenzen in Toplage leisten konnten, vorbei sind. Das ist jetzt auch bei Gruner + Jahr angekommen. Die rund 2.000 Mitarbeiter vom Baumwall 11 werden also in absehbarer Zeit umziehen müssen. Wohin, ist noch offen.

Bereits in diesem Sommer soll der Verlag kurz vor dem Kauf einer Fläche in der HafenCity gestanden haben. Dass es Gespräche dazu gab, hatten damals sowohl Mitarbeiter der HafenCity GmbH als auch mit der Angelegenheit vertraute G + J-Kreise der ZEIT bestätigt. Demnach plant Gruner + Jahr, sich in der HafenCity ein neues Hauptquartier zu bauen. Was sowohl aus Sicht der Stadt als auch aus der des Verlags sinnvoll wäre.

Letzterer kämpft mit Umsatz- und Gewinnrückgängen: Bis Ende 2017 sollen deshalb 75 Millionen Euro Personal- und Sachkosten eingespart werden. 400 Stellen werden deutschlandweit gestrichen. Eine weitere Option, die Kosten zu senken, wäre es, in einen kompakteren Neubau zu ziehen. Das ist umso wahrscheinlicher, als der Verlag inzwischen zu 100 Prozent dem Medienkonzern Bertelsmann gehört, dessen Managern in Gütersloh Rendite wichtiger ist als hanseatisches Hafenpanorama. Der G + J-Sitz ist mittlerweile 25 Jahre alt, der Verlag müsste künftig viel Geld für Erhalt und Neuerungen in die Hand nehmen (die Stadt allerdings auch). Allein durch die Energieeffizienz eines modernen Hauses könnte ein beträchtlicher Teil der Betriebskosten eingespart werden.

Umgekehrt verfügt die Stadt in der HafenCity über viele freie Flächen, die darauf warten, bebaut und vor allem belebt zu werden. Journalisten von stern und Gala, die Leben in die Gegend und Umsatz in die Kassen der verwaisten Restaurants und Cafés im Viertel brächten, wären da nicht das Schlechteste.

Würde die Stadt allerdings wirklich 180 Millionen Euro für das Bullaugen-Haus bezahlen, hätte wohl vor allem G + J einen guten Deal gemacht. Aber das kann man dann ja als Investition in den Medienstandort Hamburg sehen.