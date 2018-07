Die beiden lieben die Bühne. Sie können nicht ohne ihr Publikum. Sie wollen zeigen, was sie können, wollen begeistern und berühren, zu sich locken, ins Theater und ins Stadion. Sport und Kultur. Beide sind dazu da, um Menschen zu unterhalten, und, so existenziell ist die Sache: um dem Leben einen Sinn zu geben.

So ähnlich sind sie – und doch so anders: Wer ins Theater geht, ist prinzipiell zum kritischen Einsatz, zur Spekulation bereit. Wer sich hingegen auf die Tribüne eines Stadions setzt, will Daseinsfragen nicht denkerisch, sondern unmittelbar klären: im Außer-sich- und Dabeisein.

Sport und Kultur. Konkurrenten? Na klar! Wer Sport macht oder beim Sport zuschaut, steht nicht zugleich auf einer Theaterbühne, sitzt nicht im Publikum. Geld, das die Kultur bekommt, entgeht dem Sport. Subventionen? Kriegt die Kultur doch genug, denken manche Sportler. Warum nicht wir? Wir begeistern doch mehr Leute.

Nehmen die beiden Sphären sich also was weg?

Von wegen, sagt Stefan Brandt, der Geschäftsführer der Kunsthalle. Die ergänzen sich, sehr sogar! Sein Beweis: Von 1912 bis 1948 gab es Kunstwettbewerbe bei den Olympischen Spielen, Architektur, Literatur, Musik, Malerei und Bildhauerei. Es gab damals Medaillen für die besten Orchesterstücke. Und heute? Bringt Brandt Sport und Kultur wieder zusammen, genauer: Er holt die Sportler in die Stadien der Kunst. Kultursenatorin Barbara Kisseler hat dafür einen Fotografen gewonnen, Jim Rakete, einen der besten seiner Zunft.

Auf seinen Bildern sind Sportler dort aktiv, wo eigentlich die Kunst ihren Raum beansprucht.

Zwei Beachvolleyballerinnen pritschen und schmettern in der Kunsthalle, springen ins Licht, Kira Walkenhorst und Laura Ludwig, Europameisterin seit diesem Sommer.

Die Fechterin Britta Heidemann, eine Olympiasiegerin, macht den Ausfallschritt auf der Bühne des Thalia Theaters. En garde!

Michael Stich, ehemaliger Weltklassespieler im Tennis, posiert mit Schläger vor der Kunsthalle, der Noch-Baustelle.

Die Nationalmannschaft der Frauen im Hockey postiert sich vor der Elbphilharmonie, der Immer-noch-Baustelle.

Die Rollstuhl-Basketballerin Edina Müller, Paralympics-Siegerin, jongliert den Ball im Foyer des Schauspielhauses. Wirft sie ihn gleich wirklich in die Blumenkübel?

Und Isabell Werth, Dressurreiterin, die beste, die Deutschland je hatte, präsentiert ihr Pferd auf Kampnagel.

"Das Pferd", sagt Jim Rakete, "das hat eine extreme Beziehung zur Kamera." Er lag auf der Bühne, er sagte allen: Bitte nicht eure Smartphones rausholen, wenn das Pferd kommt. Das Pferd kam, die Leute holten ihre Smartphones raus. Das Pferd war irritiert, schaute weg, dann wieder hin, zu ihm. Seine Kamera strahlte heller. "Wir hatten eine Beziehung", sagt Rakete, "das war cool."

Sportler auf Bühnen. Gibt’s das Ganze auch andersrum? Zum Beispiel ein Literat auf dem Sportplatz? Natürlich. Die Autoren-Nationalmannschaft zum Beispiel, mit Moritz Rinke auf dem Platz, 2010 sind sie sogar Europameister geworden. Dann der Fußball in den Texten selber: Ringelnatz’ Fußball (nebst Abart und Ausartung), Grass’ Nächtliches Stadion, Handkes Die Angst des Tormanns beim Elfmeter.

Und Olympia? Zumindest in seiner zeitgenössischen Form nicht in den Spielplänen und Bücherregalen zu finden. Jetzt aber in Hamburg: Bühne frei für olympische Spiele. Fast alle in der Kultur sind dafür. Das ist bemerkenswert, eigentlich sehen sie sich in der Kunst doch eher in der Rolle des Korrektivs, der Opposition, des Stachels. Nicht bei Olympia, nicht in Hamburg.

Jahrhundertchance, sagt Stefan Brandt von der Kunsthalle.

Riesenereignis, sagt Amelie Deuflhard von Kampnagel.

Passt hervorragend zur grünen Stadt Hamburg, sagt Joachim Lux vom Thalia Theater.

Sie wollen die Spiele in ihrer Stadt. Sie wollen die Sportler in ihrer Stadt. Sie wollen dabei sein.

Konkurrenz?

Ja, aber auch ein Zusammenspiel. Denn in den medialen Arenen der Aufmerksamkeit sind Sportler kampferprobt wie kein anderer Akteur. Die Kunst kann sich etwas borgen von dieser Kraft und gleichzeitig den Sport schmücken und verfeinern. Eine gelungene Verbindung von Sport und Kultur kriegen eben nur Künstler zusammen – Künstler auf beiden Seiten.

Die Bilder sind vom 5. bis 29. November im Lichthof der Kunsthalle ausgestellt.