Einen Dollar pro Tag. So wenig Geld braucht ein syrischer Flüchtling, um im Nachbarland Jordanien satt zu werden. Doch den einen Dollar gibt es nicht. Obwohl jedermann weiß, dass es gerade auf die Hilfe in den Nachbarländern ankommt. Und trotz der fürchterlichen Bilder. "Extrem angespannt", nennt Ralph Südhoff vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) die Lage in der Region, "dramatisch" schlecht sei die Versorgung.

Bereits im September hatte das WFP, das weltweit Flüchtlinge ernährt, Alarm geschlagen: Wenn nicht endlich mehr Geld fließe, so lautete die Warnung, würden nicht nur Bomben und Terror die Menschen immer weiter treiben, sondern auch der Hunger.

Damals konnte das WFP für einen Flüchtling nicht mehr die ursprünglich vorgesehenen 27 Dollar im Monat ausgeben, sondern nur noch 13,50 Dollar. Lediglich die Menschen in den Lagern sowie die Ärmsten der Armen kamen in den Genuss der kargen Hilfe. Ihre Pakete mit Teigwaren, Weizen, Salz und Öl wurden kleiner. Und diejenigen, denen die Hilfe über eine elektronische Karte ausbezahlt wurde, damit sie in den lokalen Geschäften einkaufen und auf diese Weise die Wirtschaft der Nachbarländer ein wenig stabilisieren, hatten nicht mehr genug Geld, um satt zu werden.

Dabei war die fehlende Summe nicht einmal irrsinnig hoch. Rund 324 Millionen Dollar benötigt das WFP im Monat, um die knapp sechs Millionen syrischen Flüchtlinge in den Nachbarländern, vor allem in Jordanien, dem Libanon sowie der Türkei, dem Iran und Ägypten mit dem Nötigsten zu versorgen. Das ist weniger, als ein Airbus kostet.

Der Hilferuf des WFP wirkte damals – ein wenig. Die Regierungen der G 7 und der Golfstaaten versprachen, zusätzlich 1,8 Milliarden Dollar für die syrischen Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Erfahrungsgemäß werden solche Versprechen jedoch immer nur zum Teil erfüllt. Viele Regierungen geben sich auf Konferenzen spendabel, zahlen aber am Ende nicht. Weil sie jedoch selten einer bestimmten Organisation feste Zusagen machen, fällt der Bluff hinterher oft nicht auf. Auch die EU hat immer mal wieder mehr versprochen, als sie dann halten konnte.

Deutschland gehört eher zu den rühmlichen Ausnahmen, es gilt als zuverlässiger Zahler. Immerhin 72 Millionen Dollar hat die Bundesregierung dem WFP in diesem Jahr zugesagt. Nach Angaben des Ocha, das ist die UN-Organisation, die die Zahlungseingänge kontrolliert, sind bis Anfang November aus Deutschland 32 Millionen Dollar eingegangen. Auch andere Länder haben überwiesen, an der Spitze stehen die USA mit 292 Millionen Dollar. Zurzeit kann das WFP daher den Mindestbedarf der Menschen wenigstens zu 80 Prozent decken. Wohlgemerkt: zu 80 Prozent des lebensnotwendigen Minimums.

Dramatisch bleibt die Lage trotzdem, denn das Geld reicht nur noch bis zum Ende des Jahres. Ausgerechnet wenn der Schnee kommt, könnten sich die Finanzprobleme also wieder verschärfen. Das ist schon einmal geschehen. Bereits im vergangenen Jahr fehlten mitten im Winter plötzlich die nötigen Mittel. Viele Flüchtlinge erinnern sich noch daran. Etwa ein Drittel, so haben Umfragen in den Lagern ergeben, will weiterziehen, weil es sich vor dem Hunger fürchtet. Der droht jetzt, wenn die Regierungen nicht erneut Geld überweisen.

Einfacherer wäre es, wenn die Hilfsprogramme der Vereinten Nationen dauerhaft mit mehr Geld rechnen könnten, anstatt jedes Mal von Neuem darum betteln zu müssen. Doch dann könnte man keine spektakulären Hilfsgipfel mehr organisieren.