Besuch aus Kanada. Natürlich zeigen Sie ihm stolz seine Heimatstadt, cooler als Toronto, weil: looking forward to Olympia. Und klar, dass das Sightseeing nachhaltig läuft. Also öffentlich. Im Bus.

Aber was ist das? Als der Bus sich nähert, ist auf dessen Seite eine große Werbefolie aufgeklebt – die einfach ein paar Fenster verdeckt!

Der Busfahrer behauptet auch noch, das sei Absicht und nicht etwa handwerkliches Versagen: Ja, geht’s noch? Unverschämterweise will er obendrein den vollen Preis. Sie fahren nicht mit.

Ratlos fragen die kanadischen Gäste, wie man "käuflicher Knilch" übersetzt, so haben Sie den Fahrer genannt, und was überhaupt los sei.

Sie wissen es auch nicht. Sind Hamburgs öffentliche Verkehrsmittel so an den Grenzen ihrer Kapazität, dass man Kunden vergraulen muss? Wollen die Verkehrsbetriebe nicht, dass man Gästen die Schönheiten der Stadt zeigt? Oder will man verhindern, dass der Blick auf deren Hässlichkeiten fällt?

Auch beim nächsten Bus, Sie sind wie vom Donner gerührt: Werbefolie am Fenster. Irgendwelcher Umweltkram. Oder ein Potenzmittel. Oder beides? Egal. Absichtlich verklebte Busfenster! Seit wann gibt’s denn so was?

Seit 1989. Die Dinger lösten ein Finanzproblem. Der Ticketverkauf deckt nämlich nur 60 Prozent der Kosten; über 20 Prozent verdient die Hochbahn mit Werbung. Schon 1837 warb man an den Pferdebussen für ein Bier namens Bayerischer Löwe. Damals waren die Schilder noch unter den Fenstern befestigt, sodass man ungehindert nach draußen gucken konnte.

In den folgenden 160 Jahren allerdings wurden die Busfenster immer größer und der Platz für die Plakate immer kleiner – und damit schrumpften die Werbeeinnahmen. So gesehen, waren die neuen Klebefolien eine Erlösung. Wenn eine Bank, ein Fliesenmarkt, ein Schokoriegelhersteller es wollte, konnte man sie überall auf den Bus kleben, über sämtliche Seitenfenster. Sodass die Leute das Gefühl hatten, nicht in den Bus nach Burgwedel einzusteigen, sondern in ein riesiges Snickers. Es gab Fahrgäste, die verunsicherte das. Andere fürchteten, eines Tages werde auch die Frontscheibe zuplakatiert.

Heute, sagt Hochbahn-Sprecherin Christina Becker, werde "nur noch maximal bis zu einem Drittel der Fensterfläche zugeklebt". Das sichere den Fahrgästen Plätze mit freiem Blick. Sind die aber besetzt, muss man sich, wie Sie, als Ihr Besuch aus Kanada darauf drängte, endlich zum Michel zu fahren, hinter die Werbung setzen.

Und bemerkt dann verblüfft: Die Folien machen zwar dunkel – aber man sieht hindurch!