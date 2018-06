Ich bin in einem Buchclub

Wie verpönt das Genre ist, habe ich erst kapiert, als ich schon längst dabei war. Ein Buchclub, haha, diese bildungsbürgerliche Schrumpfform des guten alten Salons, ein gepflegtes Damenkränzchen mit blasiert vor sich her getragenem Anspruch. Ist dir das nicht peinlich?, fragten Freunde.

Natürlich geht es in meinem Buchclub nicht um Bücher. Von meinem ersten Treffen weiß ich nur noch, dass ich auf dem Rückweg mit dem Fahrrad volltrunken einen Betonpoller gerammt habe. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass in meinem Club fast nur Diplomatinnen sind, und bei denen gehört Trinkfestigkeit noch zum Jobprofil. Und ja, es stimmt, dass die Irinnen und Engländerinnen viel vertragen. Doch wer hätte gedacht, dass die Amerikanerinnen noch immer mitten im Kalten Krieg wohnen, in Stadtrandhäusern nämlich, deren Keller durch einen geheimen Gang mit dem Konsulat verbunden sind?

Mein Buchclub ist so etwas wie eine ethnologische Versuchsanordnung: Ich lerne Leute kennen, die mir sonst nie begegnen würden, lese Bücher, die ich sonst nicht lesen würde, führe Gespräche, die ich sonst nicht führen würde. Kürzlich etwa haben wir uns ausführlich darüber gestritten, ob eine Supermarktwerbung, die einen Jungen im Indianerkostüm zeigt, eine Beleidigung der nordamerikanischen Ureinwohner ist. Im Land von Karl May? Natürlich nicht! Als Ureinwohnerin kenne ich mich da aus. Denn das ist meine Rolle: Ich bin die Einheimische, bei mir ist man "bei den Locals zu Gast". Nebenbei erfülle ich spielend das Klischee vom Prenzlauer Berg, wo Vintage wirklich vom Flohmarkt ist – und notorisch unerzogene Gören auf dem Tisch tanzen, wenn die Mutter den Damen Lieferservice-Pizza kredenzt. I like it!

Ich höre Heimatmusik

Es fing im Auto an. Die CD hatte mir vor Jahren der Migrationsbeauftragte der Stadt Wien geschenkt, sie lag da irgendwie rum. Und Velvet Underground ist ja auch keine Lösung, wenn man die nächsten acht Stunden hinterm Steuer überleben will, von Kraftwerk oder The Fall ganz zu schweigen. Ich habe mein Leben lang Musik gehört, die älter ist als ich. Anstrengende Musik, die von meinem guten Geschmack zeugt – und leider auch von dem weitverbreiteten Missverständnis, dass coole Musik ihre Hörer zu cooleren Menschen macht. Ich schiebe also die Migranten-CD rein und höre: einen Kinderchor, der Frère Jacques auf Chinesisch singt, afrikanische Gangster-Rapper, die mit französischem Akzent ins Mikro brüllen, Klezmer-Musik aus dem ukrainischen Schtetl, so supernostalgisch vorgetragen, dass man eigentlich nur drüber lachen kann. Kurz: Ich höre Heimatmusik. Mit viel zu viel Soul und Leidenschaft und total übersteuerten Bässen machen die jungen Musiker unmissverständlich klar: "Hier geht es nicht um eure attitude, es geht hier um uns!" Die Berliner Geschmackspolizei nennt so was Ethnokitsch. Ihre Emissäre zucken auf meinem Beifahrersitz zusammen, sobald die Musik angeht. Und ich weiß, was sie denken: Noch so eine Tante, die kurz vor dem Klimakterium anfängt, ihre Sehnsüchte auf exotische Kulturen zu projizieren. Ach, denke ich, ihr Spießer!



Stefanie Flamm mag auch blutige Steaks, leere, weiße Wände und Sixto Rodriguez