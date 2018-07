Für Flüchtlinge, die ohne Eltern unterwegs sind, galten bislang Sonderregeln. Um den oft traumatisierten Jugendlichen Stress zu ersparen, durften sie dort bleiben, wo sie ankamen – das waren meist Großstädte wie Hamburg. Nun ändert sich das: Die jungen Flüchtlinge werden auf alle Bundesländer verteilt, was für viele heißt: Sie müssen nach kurzer Zeit umziehen und sich an neue Betreuer gewöhnen. Der Sozialwissenschaftler Niels Espenhorst vom Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, der sich für die Jugendlichen einsetzt, hält das für falsch.

DIE ZEIT: Junge Flüchtlinge sollen gleichmäßiger auf Deutschland verteilt werden. Aus Hamburger Sicht könnte man sagen: ein längst überfälliger Schritt.

Niels Espenhorst: Das sagen Sie. Ich bedaure, dass dieses Gesetz verabschiedet wurde. Die Ministerpräsidenten haben die Hinweise von Experten einfach ignoriert.

ZEIT: Aber es ist doch gut, dass die Betreuung gerechter verteilt wird. Hamburg beherbergt deutlich mehr Flüchtlinge als andere, größere Bundesländer. 2014 kamen 900 Jugendliche in die Stadt, nach Niedersachsen insgesamt nur 600.

Espenhorst: Natürlich muss umverteilt werden – aber nicht nach diesem Gießkannenprinzip, wie es das Gesetz nun vorgibt. Bald werden in relativ kurzer Zeit Tausende junge Flüchtlinge aus Hamburg nach Niedersachsen transferiert werden, ohne dass dort auch nur ansatzweise die Strukturen bestehen. Zwischen Verabschiedung und Inkrafttreten des Gesetzes lagen zwei Wochen. Das reicht nicht, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen.

ZEIT: Dass das Gesetz kommen würde, weiß man seit anderthalb Jahren.

Espenhorst: Ja, aber sagen Sie mal einem Kämmerer: Da kommen jetzt irgendwann Tausende junge Flüchtlinge, es gibt zwar noch kein Gesetz, aber wir sollten uns darauf einstellen. Der zeigt Ihnen den Vogel.

ZEIT: Also haben die Länder es versäumt, sich vorzubereiten?

Espenhorst: Nichts ist geregelt. Die Leute in den Landkreisen haben alle Fragezeichen auf der Stirn. Wie dort bald Tausende minderjährige unbegleitete Flüchtlinge versorgt werden sollen, ist mir schleierhaft. Das wird im Chaos enden. Die Kommunen wissen nicht einmal, wie viele Flüchtlinge sie erwarten.



ZEIT: Warum ist das so schwer vorauszusagen? Der Schlüssel ist doch bekannt.

Espenhorst: Weil niemand gezählt hat. Niemand weiß, wie viele in den letzten Wochen gekommen sind. Niemand weiß, wie groß die Bestandszahlen sind. Einige Bundesländer wie Hamburg haben ihre Quote schon erfüllt, die werden keine jungen Flüchtlinge mehr aufnehmen. Andere sind erst bei 20 Prozent. Da aber die Bundesländer untereinander nicht wissen, wie viele die anderen Bundesländer genau haben, können sie auch nicht sagen, wie viele jeweils kommen werden. Außerdem gibt es ja schon eine Verteilung – nur eben illegal und völlig chaotisch.

ZEIT: Wie meinen Sie das?

Espenhorst: München schickt massenhaft junge Flüchtlinge mit Bussen quer durch die Republik. Alle Bundesländer nehmen im Augenblick unbegleitete Minderjährige aus Bayern auf, die dort nicht registriert werden. Der Rechtsstaat kapituliert. Das zeigt, wie wenig sich die bayerische Regierung um Recht und Gesetz schert. Bayern hält sich im Augenblick an gar nichts. Die Standards der Jugendhilfe sind überall massiv gesunken, auch in Hamburg. Seit klar ist, dass das neue Verteilungssystem kommt, haben Länder wie Hamburg den Ausbau ihrer Strukturen völlig vernachlässigt.

ZEIT: Der Hamburger Ruf nach Entlastung ist also unangemessen?

Espenhorst: Bedingt. Es hat ja einen Grund, dass so viele Jugendliche nach Hamburg kommen. Flucht- und Migrationsbewegungen gehen immer in Großstädte, überall auf der Welt. In Hamburg treffen die Jugendlichen auf Communitys, es gibt viele Landsleute, sie haben Anknüpfungspunkte, eine Struktur.